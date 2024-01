Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a afirmat într-un interviu televizat, miercuri seară, că declarațiile făcute de Cristian Popescu Piedone cu privire la ambulanțele private de la Colectiv reprezintă minciuni ce fac parte dintr-o strategie electorală.

Arafat a clarificat că s-a discutat despre prezența a două ambulanțe la locul tragediei în acea noapte, însă soarta uneia dintre ele rămâne necunoscută. De asemenea, a indicat că a doua ambulanță a ajuns prea târziu. În acel moment nu mai avea pe cine să preia de la fața locului.

Amintim că aceste declarații vin în contextul acuzațiilor primarului Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone. El a afirmat într-un interviu recent, că Raed Arafat nu a permis folosirea ambulanțelor private pentru evacuarea răniților în noaptea incendiului de la Colectiv. Motivul invocat ar fi fost că acest lucru ar fi afectat imaginea SMURD.

Ulterior, Raed Arafat a respins afirmațiile, declarând că acestea reprezintă minciuni în context electoral.

„Am auzit declarația și râd dintr-un motiv, pentru că este o revenire la o discuție lungă, de pe vremea Colectivului. S-a dovedit că erau în apropiere două ambulanțe private și am dat răspuns la asta. Au fost amândouă discutate în articole. A fost una a BGS-ului, dar nu știe nimeni ce s-a întâmplat cu ea.

Arafat afirmă că în planul roșu al Bucureștiului nu este prevăzută deplasarea ambulanțelor private la zona unei catastrofe. Acesta a subliniat că această prevedere nu face parte din planul de intervenție în situații de urgență pentru București.

Din contră, sunt alertate mai ales ambulanțele SMURD și cele ale Serviciului de Ambulanță.

Șeful DSU a explicat că ambulanțele private sunt mai bine pregătite pentru a gestiona urgențele individuale, nu situațiile de tipul Colectiv.

Sunt câteva mașini, le trimiți, mașina firmei cutare are un fel de aparate, alta are alt fel, nu sunt pregătiți să lucreze împreună. Ei sunt mult mai pregătiți să deservească urgențele individuale”, a mai menționat Arafat.

„La Colectiv am retras aproape 60 de ambulanțe și crede cineva că în București s-au oprit urgențele? Nu. Cine le rezolvă? Privatul. Când trimit 60 de ambulanțe publice la fața locului au aceeași aparatură, aceeași pregătire, aceeași instruire și sunt pregătiți în sistem și privatul nu are o astfel de capacitate.

Șeful DSU afirmă că afirmațiile făcute de primarul Sectorului 5 reprezintă minciuni în cadrul unei campanii electorale. Acesta subliniază că declarațiile respective nu corespund realității și sunt menite să influențeze opinia publică în contextul unei campanii politice.

„Ce zice domnul Piedone să-mi dovedească că așa a fost. Nici măcar nu am vorbit. Nu am văzut o ambulanță privată acolo, nu am avut discuție cu dânsul pe treaba asta.

Am destui martori pe lângă mine care să-mi spună că așa ceva nu a fost. Noi aveam decedați în fața noastră și eu să mă duc să spun că nu vreau ambulanțe private că-mi strică imaginea e prea de tot.

Sunt minciuni de campanie electorală, iar eu nici nu vreau să intru în campanii electorale, nici nu mă interesează și oricât vor încerca să mă tragă în discuții electorale voi rămâne în afara lor, pentru că nu mă interesează”, a adăugat Arafat.