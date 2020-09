Secretarul de stat Raed Arafat a vorbit vineri seară despre scandalul măștilor expirate, prezentând două cutii de măști, cu termenul de valabilitate în martie 2025 și mai 2025.

Astfel, Arafat susține că termenele de valabilitate sunt atent monitorizate de colegii săi iar produsele exiprate nu sunt recepționate la sediu.

”Acest lucru trebuie probat”

”La recepție, colegii care sunt de la situații de urgență, dacă văd ceva expirat, nu îl recepționează. Și nimeni nu vă semna pe ceva expirat.

Fiecare produs trebuie să aibă o perioadă de valabilitate, chiar dacă perioada este teoretică, produsul trebuie să o aibă. Măștile au termen de aproape 5 ani valabilitate.

Sunt soluții legale în care poți să prelungești cu încă un an sau doi cu acordul firmei, dar n-am ajuns acolo. Noi avem 2025 data de expirare.

Ieri se zicea că au adus măști expirate! Acest lucru trebuie probat”, a spus Arafat, în direct la Antena 3.

”Povești fabricate”

Șeful DSU a explicat că România a trimis la rândul ei măști statelor europene, iar dacă acestea erau expirate, se făcea o sesizare la Comisia Europeană.

”Din aceste măști s-au trimis și în alte țări europene, dacă ajung în Italia, Spania, etc. expirate și țările observau, le întorceau și sesizau Comisia Europeană.

Sunt povești fabricate, amestecate într-o poveste de la Unifarm și o poveste cu o firmă unde vorbim de cod, dar a livrat măștile. Nu am intervenit ca măștile să intre în țară. Niciodată”, a mai precizat Raed Arafat.

”Am fost întrebat în scris, am răspuns în scris. Am dat toate informațiile necesare în scris. În continuare este o formă de dezinformare a populației, am avut și un exemplu să arat că o chestie care am auzit-o ieri, nu are cum că fie așa pentru că încearcă să se creeze o confuzie și cred că este intenționată.

”Campanie direcționată spre o persoană”

Nu am identificat cine sunt cei interesați să-mi ia capul. Nu știu care este motivul pentru că este clar campania intensă direcționată spre persoană, care continuă de după amiaza până seara.

Cu titluri care te lasă să crezi că deja Arafat e închis sau ceva s-a întâmplat. Nu am nicio citație. Achiziția s-a făcut de altă instituție, s-au cerut documente de acolo și este normal pentru că a ieșit un scandal cu firma.”, a continuat acuzele și explicațiile secretarul de stat.

Raed Arafat a explicat că prețurile colosale de care ne-am lovit la începutul pandemiei au fost cauzate de lipsa produselor pe piață.

”Poate să verifice oricine și să vadă”

O lume întreagă s-a confruntat însă cu această problemă, nu doar țara noastră, susține Raed Arafat.

”Faptul că am avut scumpiri la începutul pandemiei, s-a explicat de la început. Piața a fost total absurdă pe plan mondial care nu se mai găsea nimic, decât la prețurile astea.

Asta poate să verifice oricine și să vadă. Masca care se vindea la un preț, în situația în care cererea era imensă la nivel mondial și producția nu crescuse, atunci prețurile s-au dus la sume mari. S-au confruntat cu această problemă și alte țări europene, și Statele Unite.

A fost o problemă mondială, jucată de producători”, a mai spus Raed Arafat, conform sursei citate.