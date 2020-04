Raed Arafat a dat răspunsul la întrebarea legată de motivul pentru care bolnavii care au fost transferați la spitalul ridicat de armată.

Acesta a anunțat că statul a decis să folosească spitalul ridicat de Armată la Institutul Ana Aslan de lângă capitală tocmai pentru ca spitale precum Matei Balș și Victor Babeș să poată să trateze în continuare cazurile intermediare și grave.

„Noi am luat decizia totuși ca nu trimitem pacienții care sunt simptomatici sau asimptomatici acasă și că îi izolăm, să nu transmită infecția în comunitate. Era o masură de a prelua pacienții care sunt ușor simptomatici sau asimptomatici către Spitalul Militar și la Matei Blas, Victor Babeș să se concentreze pe cazuri intermediare și grave. Nu am atins o capacitate maximă care sa nu ne mai permită să îi internăm, dar era normal să incepem să folosim structura care s-a realizat în acest sens. Ăsta era scopul lor. Am început să le folosim ca să avem locuri disponibile”, a spus Arafat.

Spitalul la care urmează să fie mutați pacienții este format din corturi medicale și containere – care cuprind, printre altele, unități de triaj, laborator, radiologie, sterilizare, zonă de decontaminare – structura fiind operațională, din punct de vedere administrativ și medical, după ce a parcurs, succesiv, etapele prevăzute de procedurile medicale în vigoare.