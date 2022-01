Jurnalistul Radu Tudor este de părere că răbdarea României va fi pusa la grea încercare. În opinia sa, vom fi testați sa vedem cât suntem de solidari, de puternici, de rezistenți în fața unei agresiuni pe multiple coordonate: hibrid, militar, energetic, stabilitate socială și politică internă. El a mai spus că o parte din aceste mari provocări se derulează deja în România prin forțe care promovează ura, tensiunea permanenta, conflictele, ciocnirile de stradă și prin detașamente de provocatori.

Răbdarea noastră va fi pusa la grea încercare

Reacție după ce România a fost menționată de Moscova într-un context agresiv

În urmă cu câteva zile, jurnalistul Radu Tudor a scris, tot pe blogul său, că NATO, România și Bulgaria au respins cu fermitate „pretențiile inadmisibile ale Rusiei revizioniste și agresive”. În opinia sa, „pacea și dialogul sunt singura cale de a respecta opțiunea fiecarui stat, popor, natiune”.

„NATO insista ca Rusia sa accepte in continuare calea dialogului si sa nu impuna altor tari masuri in domeniul securitatii ce nu o privesc sub nici o forma. Diplomatia reprezinta singura optiune a momentului tensionat.

Romania este din nou mentionata de Moscova intr-un context agresiv, revarsard, revizionist. De la intrarea noastra in NATO in 2004, n-am facut nici un gest ostil fata de Rusia. In schimb, Moscova a mentionat de zeci de ori tara noastra si alianta din care facem parte in spirit ostil si confruntational.

Alianța din care facem parte va întări Flancul Estic

Timp in care Georgia a fost atacata in 2008, Ucraina in 2014 si anexat ilegal un teritoriu al sau. Bazinul Marii Negre a fost profund destabilizat in ultimii 8 ani, iar Peninsula Crimeea a fost transformata intr-o imensa fortareata, inclusiv cu sisteme de rachete ce pot lovi capitale occidentale si cu bombardiere cu incarcatura nucleara. Romania nu poate sta indiferenta.

Alianta din care facem parte va intari Flancul Estic intr-o proportie echivalenta cu dimensiunea amenintarii. In fata amenintarii cu invazia militara, ne aparam. In fata unei retorici razboinice, spunem clar : pacea si dialogul sunt singura cale de a respecta optiunea fiecarui stat, popor, natiune”, a scris Radu Tudor pe blogul său.