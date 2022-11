„Autodenunț: și eu am spor de 25% pentru fonduri europene la indemnizație. Când am ajuns primar, am întrebat dacă pot renunța la acest spor. Și mi s-a spus clar că NU SE POATE. Că legea nu permite primarului să renunțe la sporul acesta. Am citit cu ochii mei prevederile legale ca să cred acest lucru. Și așa e. Primarul nu poate renunța la sporul de 25% dacă primăria pe care o conduce gestionează proiecte pe fonduri europene”, a scris, luni, Radu Mihaiu pe pagina sa de Facebook.

El a invocat acelaşi articol de lege de care a vorbit şi Clotilde Armand, însă face referire la sporul pe care îl primeşte un ales local care implementează proiecte finanţate din fonduri europene, ci nu la managerii de proiect.

„L153/2017 – art 16 (2) Indemnizaţiile lunare ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi primarilor/viceprimarilor unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu 25%. Legea însă permite oricărei instituții să facă titluri de presă”, este articolul din lege postat de primarul Sectorului 2 București.

Postarea sa a fost urmată de o întreagă dezbatere, iar la un moment dat a intervenit Clotildei Armand. Majoritatea oamenilor i-au atras atenția lui Radu Mihaiu că Agenția Națională de Integritate (ANI) a anunțat că primarul Sectorului 1 București a exercitat simultan și funcția remunerată de manager de proiect și că nu este vorba de niciun spor, ci de un post remunerat.

Sărind în apărarea colegei sale, Vlad Voiculescu a solicitat Agenției Naționale de Integritate (ANI) să îl verifice pe Alexandru Rafila pentru că „a fost angajat toată viața exclusiv la stat conform propriului CV” și să verifice și „alți politicieni care umblă cu ceasuri și mașini de sute de mii de euro pe care nu le pot justifica neam”.

„Legea 161/2003 spune un pic altceva (la art. 94), și anume că este legal, iar legea 153/2017 spune că indemnizația primarilor care implementează proiecte europene se majorează cu 25% – ceea ce înțeleg că e exact ce s-a întâmplat aici și se întâmplă în cazul majorității primarilor din țara asta.

Așadar:

1.Nu este vorba de nicio furăciune. Nimeni nu a făcut vreo învârteală secretă din care să se trezească cu bani în cont pe care să nu îi poată justifica (apropo de conturile de 3 milioane amintite mai sus care par total neinteresante pt. ANI);

2.Nici măcar despre venit necuvenit nu se poate vorbi aici. Clotilde nu a luat bani in plus, sporul la indemnizație il primea indiferent daca era sau nu manager de proiect;

3.Nu există niciun conflict de interese. Clotilde nu a făcut nimic care să fie cumva împotriva interesului administrației pe care o conduce; dimpotrivă”, a scris, luni, Vlad Voiculescu pe rețelele de socializare.

Clotilde Armand, luată în vizor de către ANI

Potrivit comunicatului de presă emis de către Agenția Națională de Integritate (ANI), Clotilde Armand a semnat dispozițiile prin care s-a numit pe sine manager al proiectului „Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție”, finanțat din fonduri europene și care au produs un folos material pentru sine în cuantum de 18.720 Lei. Ea a făcut un proiect cu fonduri europene și s-a desemnat pe sine manager al proiectului și a semnat și majorarea indemnizației lunare de până la 30%.

ANI a sesizat deja Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) cu privire la săvârșirea de către Clotilde Armand a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane. În perioada februarie – august 2022, ea a semnat dispoziții care au condus la crearea unor venituri suplimentare pentru sine.

Clotilde Armand a anunţat, însă, că va depune plângere penală împotriva inspectorului ANI care i-ar fi refuzat accesul la dosar și acuză că agenția respectivă ar fi fost sesizată de către un membru PNL pentru că ea vrea „să nu se mai ia şpagă în Primăria Sectorului 1”.

La scurt timp după ce a făcut acest anunț, prefectul Capitalei, fostul senator PSD Toni Greblă, a spus că, după ce va fi sesizat oficial de ANI, va ataca în contencios administrativ dispoziţiile prin care Clotilde Armand s-a numit manager de proiect şi cele referitoare la acordarea unor sporuri.

Clotilde Armand nu mai are cum să dea înapoi

Dan Tudorache, fostul primar al Sectorului 1 București, a avut o primă reacție după ce ANI a sesizat Parchetul de la lângă Înalta Curte de Justiție și Casație (ÎCCJ) cu privire la faptele săvârșite de către Clotilde Armand.

„Din punctul meu de vedere, ceea ce a făcut Clotilde Armand e ca un flagrant, nu are cum să se mai acopere. A luat banii, e adevărat, știam din luna februarie că va face acest lucru. De atunci am știut că se află în posibilitatea de a fi într-un conflict de interese și incompatibilitate. Am lăsat să treacă două-trei luni să încaseze banii și apoi am făcut solicitarea către ANI. E ca un flagrant, nu mai are cum să dea înapoi. Sectorul 1 este o subdiviziune a unității administrativ-teritoriale.

E ca la flagrant, am prins-o cu banii în mână. Poate să spună ce vrea ea de acum încolo. Totul e bătut în cuie. Am făcut solicitare către ANI, am înțeles că a făcut și PNL, a făcut și PSD. E adevărat, nu a luat 30%, a luat 75%, deci 25+50%, în total 75% din salariul primarului. Sunt bani europeni. Problema e ce o face doamna Kovesi, care era susținătoarea doamnei Armand”, a declarat, marți, Dan Tudorache, potrivit infoactual.ro.

Potrivit sursei citate anterior, o reacție a venit și din partea liderului de sindicat SED-LEX, Vasile Marica, sindicat al funcţionarilor din Ministerul de Finanţe.

„Nu poți să te numești tu pe tine, să te controlezi tu pe tine și să iei două venituri din asta: și majorarea indemnizației de primar cu 25% și indemnizația de manager al proiectului. Așa ceva este ilegal. Iar Agenția de Integritate (ANI) vorbește de o creștere a indemnizației lunare cu până la 30%, ceea ce este, oricum, peste 25%, prevăzut în legea invocată de Clotilde Armand”, a afrimat Vasile Marica.