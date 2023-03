Radu Banciu a fost sancționat de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării cu o amendă de 25.000 de lei după ce în urmă cu aproape o jumătate de an, într-o emisiune televizată, a declarat că femeilor le place să fie bătute.

Radu Banciu ar avea mai multe dosare în acest sens

Csaba Asztalos, președintele Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, a confirmat pentru ziarul Adevărul sancționarea realizatorului TV, Radu Banciu.

„Eu m-am abținut în acest dosar, dar vă pot spune că în acest caz, după respectivele declarații, cel în cauză a fost amendat. Repet, însă, eu m-am abținut în această cauză pentru că noi am avut multe dosare cu Radu Banciu și nu am vrut să creadă că am ceva personal cu el. Colegii mei au acceptat solicitarea de mea de abținere, că nu vreau să se interpreteze că am o lungă istorie cu Radu Banciu și că vreau neapărat sancțiuni. Oricum, după aplicarea amenzii, cel în cauză poate contesta sancțiunea în instanță, dar din câte știu eu (Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării – n.red.) nu a pierdut niciun proces cu el”, a concretizat Csaba Asztalos, președintele CNCD.

Jurnalistul a susținut apoi că totul a fost doar „o fabuloasă satiră”

De asemenea, realizatorul și jurnalistul Radu Banciu a strecurat, pe 1 septembrie 2022, printre știrile din fotbal din emisiunea Fotbal All Inclusive de la Prima Sport, și un comentariu despre femei. „99% dintre femeile pe care le-am cunoscut asta își doreau: să le mai și plesnești din când în când”. Jurnalistul a susținut apoi că totul a fost doar „o fabuloasă satiră”.

Ulterior, pe adresa CNCD au venit 3 plângeri care s-au conexat, una fiind din partea Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse (ANES), aflată în subordinea Guvernului României.

Radu Banciu, despre Simonei Halep: Nu poţi ridica la nivel de fenomen pe cineva care e mediocru

Întrebat de jurnalista Irina Gologan la podcastul „Spune-mi cine eşti”, dacă Simona Halep va rămâne cu eticheta de „sportiv dopat”, Radu Banciu a precizat că „depinde de cum se va termina această poveste, dar eu nu cu asta am o problemă, ci cu nivelul”.

„Eu am intuit că, la fel ca şi în alte sporturi, nivelul tenisului feminin era foarte jos. Puteai să câştigi cât vrei, 10 turnee de Mare Şlem, dar atât timp în jurul tău nu erau adevăraţi campioni, nu erai mare jucător. Pe timpuri, marile campioane nu erau de nivelul ăsta. Dovadă că Simona, spre exemplu, are un bilanţ net negativ cu Serena Williams. A făcut-o praf pe unde a prins-o. Dacă ar fi fost încă vreo 2-3 jucătoare de nivelul Serenei, pe care Serena le-a prins în cariera ei, cum ar fi sora ei Venus, Martina Hingis sau Sharapova, Simona Halep nu ajungea niciodată în topul mondial. Asta am spus, cu oarecare viziune superioară.

Nu mă deranjează că o Românie întreagă a iubit-o. Nu am nicio problemă cu persoana. Eu vorbeam despre sportul în sine. Nu poţi ridica la nivel de fenomen pe cineva care e mediocru. Ea nu este o mare jucătoare, a fost o jucătoare bună într-un moment, profitând de un culoar favorabil.”, a relatat Radu Banciu.