Rachete de croazieră de aproape 100 de milioane de dolari au fost lansate asupra Ucrainei! Unele au fost eliminate

Purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Oleg Nikolenko, spune că Rusia a lansat, marți seara, opt rachete Kh-101(Kh-555), acestea costând aproape 100 milioane de dolari.

„Putin condamnă Rusia la sărăcie cu războiul său criminal în loc să investească în viitorul ţării sale. Nu ar fi timpul ca ruşii să înceteze să mai mărşăluiască cu portretele liderului lor corupt şi să înceapă să-şi pună întrebări?”, se întreabă reprezentantul diplomaţiei ucrainene.

Acesta a precizat, citând un calcul al cunoscutei reviste Forbes, că o rachetă de croazieră de tipul Kh-101 are un cost de 13 milioane de dolari, o rachetă de croazieră Kalibr are un cost de 6,5 milioane de dolari, o rachetă Iskander are un cost de 3 milioane de dolari, o rachetă supersonică Onyx are un cost de 1,25 de milioane de dolari, o rachetă Kh-22 are un cost de un milion de dolari, în timp ce o rachetă tactică Tocika-U costă 0,3 milioane de dolari.

Opt rachete de croazieră au fost lansate asupra Ucrainei

Presa ucraineană anunță că opt rachete în valoare totală de 91 de milioane de dolari au fost lansate asupra Ucrainei, precizând, totodată, că șapte dintre ele au fost doborâte de către antiaeriana ucraineană.

Înainte de aceste rachete, publicația Ukrainska Pravda anunța că sistemul antiaerian ucrainean a interceptat și distrus șase rachete lansate lângă Liov.

Rusia vrea să atace orașul natal al lui Volodimir Zelenski

Ucraina a mai spus că Federația Rusă a început să pună bazele unei noi forțe militare de atac și că aceasta vizează orașul natal al lui Volodimir Zelenski, Krivoi Rog. De asemenea, Ucraina mai spune că Moscova ar putea planifica noi operațiuni ofensive în partea de sud a țării.

„Rusia a început să creeze un grup de atac în direcţia Krivoi Rog. Este foarte probabil ca inamicul să pregătească o contraofensivă ostilă, cu planul ulterior de a ajunge la graniţa administrativă a regiunii Herson”, afirmă comandamentul de operaţiuni din sudul ţării.

Ucraina a încercat să-şi sporească presiunea asupra poziţiilor ruse în regiunea Herson, importantă din punct de vedere strategic pentru accesul la Marea Neagră, şi a folosit arme cu rază lungă de acţiune furnizate de Occident pentru a efectua lovituri asupra liniilor de aprovizionare şi a depozitelor de muniţii ruseşti.