Putin a avut în plan să atace Japonia în 2021. Strategia era în derulare, însă, totul s-a schimbat iar Japonia a fost înlocuită de Ucraina.

În august 2021 Rusia se pregătea intens de un război local împotriva Japoniei. Soldați și echipamente specializate în război electronic au fost mutate către extremul orient. De asemenea, propaganda rusă s-a activat și a început să acuze Japonia de simpatii naziste. FSB a început să desecretizeze informații din cel de-al Doilea Război Mondial, despre brutalitatea armatei japoneze și despre experimentele biologice pe care japonezii le-au făcut pe unii prizonieri.

Aceste informații nu au fost niciodată secrete, cel puțin în Occident. Dar presa aservită Kremlinului a încercat să le utilizeze ca să provoace furie în rândul rușilor.

Planurile Rusiei de a începe un război cu Japonia au ajuns la un activist rus de opoziție

În plus, Rusia și Japonia nu au semnat niciodată un tratat de pace după 1945. Insulele Kurile, anexate de sovietici, nu au fost abandonate niciodată de Japonia.

Planurile Rusiei de a începe un război cu Japonia au ajuns la un activist rus de opoziție, care trăiește în exil din Franța, scrie Newsweek. Le-a primit de la o sursă din interiorul FSB. Autenticitatea planurilor a fost validată și de Hristo Grozev, șeful Bellingcat, care le-a arătat propriilor surse din cadrul FSB.

A fost înlocuită cu Ucraina iar acuzațiile au rămas aceleași

Ulterior, s-a renunțat la Japonia, care a fost înlocuită cu Ucraina. Acuzațiile au rămas aceleași. Ce șanse ar fi avut Rusia să bată Japonia? Vedem deja, de nouă luni, că armatele lui Putin pierd în fața unei forțe net inferioare, pe hârtie.

Moscova a ajuns în situația de a folosi rachete de milioane de dolari fără încărcătură, ca pe niște ghiulele medievale, care distrug doar prin forță. În schimb, Japonia are una dintre cele mai bune armate din lume. Teoretic, sunt doar pentru auto-apărare, dar asta ar fi însemnat un atac rusesc. Marina este cea mai bună din Asia. Forța navală a Rusiei este partea cea mai slabă a armatelor lui Putin. Forța terestră a Rusiei nu ar fi fost atât de covârșitoare în caz de desant naval, cum ar fi fost în cazul unui război cu Japonia. În plus, armata niponă este dotată după cele mai noi standarde americane, fie că vorbim de nave, submarine, tancuri și avioane. În plus, Statele Unite ar fi intervenit în cazul în care Japonia ar fi fost atacată.