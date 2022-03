Conform informațiilor transmise de RIA Novosti, Vladimir Putin a recunoscut că situația actuală a economiei naționale „nu este simplă” și că înțelege că majorarea preţurilor îi afectează pe cetățenii ruși. Drept urmare, acesta le-a spus oamenilor că salariile, pensiile și ajutoarele de stat vor fi majorate curând.

De asemenea, Vladimir Putin a transmis poporului rus că „operaţiunea militară specială” din Ucraina este un „succes”, adăugând că nu va permite ca Rusia să devină un „cap de pod”, după „acţiunile agresive” ale Occidentului.

Reamintim că, recent, președintele rus a transmis un mesaj acid despre „trădătorii cu gândirea de sclavi”, susținând că Occidentul va încerca să-i folosească pentru a obține noi informații despre Kremlin.

Vladimir Putin susține că trădătorii ruși nu sunt neapărat cei stabiliți în Occident, departe de țara natală, ci oamenii care au o mentalitate occidentală, „o gândire de sclavi.”

„Nu îi judec pe cei cu vile în Miami sau pe Riviera Franceză. Sau pe cine nu se poate descurca fără stridii sau fără foie gras sau așa zisele ”libertăți de gen.” Problema e că ei există mental acolo și nu aici, cu oamenii noștri, cu Rusia.

Bineînțeles că ei (Occidentul, n.red.) vor încerca să parieze pe așa zisa coloană a cincea, pe trădători, pe cei care își câștigă banii aici, dar locuiesc acolo. Când spun locuiesc nu mă refer neapărat la sensul geografic, ci în sensul mentalității lor, a gândirii lor de sclavi.

Orice popor și mai ales poporul rus va putea întotdeauna să deosebească adevărații patrioți de scursori și de trădători și va putea în acest caz doar să îi scuipe ca pe o musculiță care le-a intrat accidental în gură”, a declarat Vladimir Putin, potrivit RIA Novosti.

În prezent, deși riscă pedeapsa cu închisoarea, dacă sunt prinși de forțele de ordin, rușii continuă să-și strige nemulțumirile. Recent, un protest a avut loc chiar în Piața Roșie din Moscova.

Miercuri, 16 martie, a avut loc un nou protest împotriva războiului din Ucraina, fix în Piața Roșie din Moscova, chiar lângă Kremlin. Sub semn de protest, un bărbat a început să cânte imnul Ucrainei, iar alte persoane au strigat tare „Glorie Ucrainei!”, însă forțele de ordin i-au ridicat rapid pe manifestanții respectivi.

A man in Russia sings the Ukrainian national anthem during a protest against Putin’s war in Ukraine near Red Square in Moscow.🥺😮

Those who support violence profane the name of God. 🙂#UkraineWar #Ukraine #Mariupol #UkraineUnderAttack #RussiaUkraineWar #PutinWarCriminal pic.twitter.com/fHm7uyxssF

— 10LOL (@TenLaughter) March 16, 2022