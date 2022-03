Evenimentul, care a avut loc pe stadionul Luzhniki din Moscova, a fost televizat și toți rușii au putut lua parte la discursul liderului lor. La un moment dat, discursul lui Vladimir Putin a fost întrerupt, iar purtătorul de cuvânt la Președinției ruse, Dmitri Peskov, a declarat ulterior că acest lucru s-a întâmplat din cauza unei defecțiuni a serverului.

În declarația făcută pentru agenția de presă rusă RIA, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a mai spus că înregistrarea integrală a discursului urma să fie reluată.

În urma incidentului, pe internet au apărut mai multe videoclipuri cu momentul respectiv.

Here’s video of Putin suddenly vanishing mid-sentence. Where is he?! pic.twitter.com/c6VqE6GG3s

— max seddon (@maxseddon) March 18, 2022