Cu ocazia împlinirii a 130 de ani de când Purina folosește expertiza sa nutrițională, împreună cu cei mai buni specialiști din domeniu pentru a oferi cea mai bună hrană prietenilor patrupezi, s-a lansat cel de-al patrulea raport Purina in Society Commitments la nivel European. Raportul urmărește rezultatele și acțiunile pe care brand-ul le-a realizat în urma obiectivelor setate în 2016 și întărește angajamentele lansate atunci, ce vizează trei arii importante: grija față de animalele de companie și oamenii care le iubesc, comunitate și planetă.

Prioritatea Purina este întotdeauna de a îmbunătăți sănătatea fizică și bunăstarea emoțională a animalelor de companie. Cei 130 de inovație și cercetare continua au condus la dezvoltarea de produse unice pe piață, iar la nivel European, în ultimii 6 ani s-au lansat peste 25 de noi produse, precum și o serie de noi formate și rețete noi pentru produsele existente. Cele peste 4,3 milioane de pisici din România se pot bucura și ele de una dintre inovații începând din acest an – PURINA® PRO PLAN® a lansat Hydra Care™, un supliment inovator ce favorizează hidratarea optimă a pisicilor, ajutând la menținerea rinichilor sănătoși și la funcționarea corectă a sistemului urinar.

Să deții un animăluț de companie este una dintre cele mai mari bucurii, precum și o mare responsabilitate. Unul din angajamentele Purina este acela de a oferi viitoarei generații de părinți de animale de companie informații de la specialisti, sfaturi și instruire despre cum să crești în mod responsabil un animal. Peste 3 milioane de copii din Europa au participat în programe de responsabilizare în acest scop. În România, prin proiectul educațional PURINA® Pet School, ce a obținut în România Premiul Gold în cadrul Community Index 2020, peste 30.000 de elevi din 58 de școli din București și Prahova au beneficiat până în prezent de informații și activități despre creșterea responsabilă a animalelor de companie. Proiectul se extinde anul acesta la nivel național, astfel încât un număr mai mare de copii să aibă o mai bună înțelegere asupra a ce înseamnă să fii un părinte mai responsabil pentru animăluțul de companie.

”Pe fondul pandemiei de COVID-19, am fost martorii unei creșteri semnificative a numărului animalelor de companie, oamenii fiind din ce în ce mai conștienți de beneficiile pe care acestea le poate aduce în viața lor. Această relație din ce în ce mai strânsă dintre animalele de companie și oameni, precum și o creștere continuă a pieței locale de hrană pentru animale de companie, ne responsabilizează și ne oferă o nouă perspectivă asupra rolului nostru în societate. De aceea, continuăm să ne implicăm activ în proiecte educaționale și facem chiar și un pas mai departe. Un exemplu în acest sens este proiectul Better Together, început în 2023, prin care Purina oferă sprijin, resurse și sfaturi deținătorilor de animale din România. Anul acesta, în sprijinul acestei inițiative s-au alăturat patru medici veterinari (dr. Rares Capitan, dr. Raluca Zvorasteanu, dr. Florin Leca și dr. Gonçalo da Graça Pereira), ca parte din proiectul VetTalks, prin care comunitatea Purina are acces la conținut video cu cele mai bune informații despre sănătatea animalelor de companie. Considerăm că partenerii noștri, medicii veterinari, sunt cea mai de încredere sursă de cunoștințe nutriționale pentru proprietarii de animale de companie și ne dorim ca împreună să contribuim la o societate în care proprietarii de animale de companie să aibă la dispoziție toate informațiile necesare pentru a lua cele mai bune decizii pentru prietenii lor patrupezi”, spune Diana Bejan, Business Executive Officer PURINA® Romania, Bulgaria, Adriatic, Nestlé.