Compania Carrefour din România are în jur de 17 mii de angajați și în jur de 350 de magazine. „Și chiar dacă se spune despre multinaționale că sunt acești indivizi care fac lucruri rele, eu nu mă încred în asta”, este de părere Mario Crețu. „Și nu fac această declarație că lucrez acum la Carrefour. În acest sens, am venit și nu niște cifre prin care compania aceasta îndeplinește criterii importante din domeniul sustenabilității”.

După aceea, Corporate Affaires Director Carrefour România, enumeră câteva dintre reușitele în materie de sustenabilitate: „De exemplu, lucrăm cu peste 4.000 de furnizori locali cu care lucrăm zi de zi. Colaborăm cu producători locali, undeva la 1.300 spre 1.400. Iar dintre aceștia, aproximativ 700 sunt ultralocali. Adică ei își livrează marfa pe o rază de 50 de kilometri în jurul zonei de producție. Iar acest aspect ține de sustenabilitate. Nu se consumă așa mult combustibil, alimentele proaspete ajung la consumator mai repede și așa mai departe”.

Multinaționala din România colaborează, de asemenea, cu 30 de cooperative de unde preia marfă românească. „Dintre care 10 lucrează exclusiv cu Carrefour”, mai spune Mario Crețu în cadrul conferinței. „Zi de zi lucrăm cu colegii noștri, fermierii. Și încercăm să oferim clienților noștri o marfă foarte bună, cât de ieftină se poate”.

Apoi, Crețu ține să explice un amănunt destul de controversat, anume prețul unor alimente produse și aduse la raft prin metode sustenabile. „Asta apropo de prețuri, căci da, la început marfa produsă prin metode sustenabile ar putea fi mai scumpă”, afirmă el. „Dar cu timpul există șanse serioase ca produsele, chiar și în zona de food, să se ieftinească”.

Dar Corporate Affaires Director Carrefour România ținut să menționeze că în această privință, vremea le va rezolva pe toate. „Însă e nevoie de timp, poate de câțiva ani, să ajungem în punctul acela. Nu se poate realiza asta de pe o zi pe alta. Noi, la Carrefour, modelul acesta de sustenabilitate îl scalăm la furnizorii noștri. Și cred că ne facem treaba foarte bine în acest aspect”, detaliază el.

În plus, Crețu vorbește în cadrul conferinței și despre proiectele dedicate conștientizării. Căci echipa Carrefour România a venit către public cu o strategie ce se pare că a avut foarte mare succes în rândul clienților.

„De asemenea, avem și un rol educațional în ceea ce privește clienții. Am lucrat cu ai noștri clienți să înțeleagă, și acest lucru s-a înțeles, că plasticul este important în procesul de sustenabilitate. Am reușit să strângem undeva la un milion de peturi în cinci ani de zile. Am obișnuit clienții să vină la Carrefour să aducă un pet și să primească în schimb o legumă sau un fruct românesc”.

„Au fost în jur de 250 de tone de fructe și legume românești pe care clienții noștri le-au primit în schimbul peturilor”, ține Mario Crețu să sublinieze. După care încheie prin prezentarea feedback-ului primit din partea clienților Carrefour: „Clienții au observat acest obicei al nostru și ne-au apreciat foarte mult pentru acest proiect”.