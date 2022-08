PSD va veni cu o propunere pentru conducerea ANRE. Marcel Ciolacu este ferm convins

Trebuie menționat că declarația președintelui PSD a fost făcută în contextul în care mandatul actualului președinte al ANRE, Dumitru Chiriţă, expiră în luna octombrie.

„E posibil ca acum, la sfârşitul lunii august, când avem atât un Consiliu Politic Naţional cât şi întâlniri cu grupurile parlamentare, sunt ferm convins că vom veni cu o propunere din partea PSD pentru preşedinte la ANRE.

Am înţeles că a transmis către Guvern, nu are în atribuţii să facă legislaţia în domeniu, are în atribuţii să pună în aplicare. Oricum, şi lor după ce se dau actele nromatie, le trebuie 30 de zile să vină cu reglementările şi modificările pe legislaţia secundară. (…) Ceea ce este important, pentru populaţie, nu se va scumpi ernegia, va rămâne 0.68 şi 0.8”, a declarat Marcel Ciolacu.

Cine este prima opţiune a conducerii PSD pentru conducerea ANRE?

De asemenea, informațiile transmise de news.ro arată că Răzvan Nicolescu, fost ministru al Energiei în Guvernul Ponta, este prima opţiune a conducerii PSD pentru conducerea ANRE.

Amintim că preşedintele Senatului, liberala Alina Gorghiu, a lansat anterior un atac dur la adresa ANRE. Aceasta susține că instituţia a avut o tăcere „vinovată” şi „nejustificată” de la debutul crizei facturilor în acest domeniu.

„Se stă pe bani mulţi la ANRE. Chiar 15.000 de euro. Preşedintele acestei instituţii, domnul Chiriţă, colegul PSD din coaliţie, ar fi trebuit să asume nişte poziţii Ştiţi, e foarte simplu tu, ca instituţie de reglementare, să taci şi să arunci tot balastul în spatele ministrului Energiei. Problema e că la final, când tragi linie, toată coaliţia răspunde pentru stângăcii”, a susținut Alina Gorghiu.

PSD nu-l mai susţine pe Dumitru Chiriţă la şefia ANRE

Menționăm faptul că la momentul actual, Răzvan Nicolescu ocupă funcția de membru al Consiliului de Conducere al Institutului European de Inovare şi Tehnologie (EIT).

Pe de altă parte, în timpul guvernării Ponta, a fost pentru scurtă vreme ministru al Energiei. Astfel în perioada 2014 – 2016, a ocupat funcţia de preşedinte al Agenţiei Europene de Reglementare în Energie (ACER), iar anterior, în perioada 2006 – 2008, Nicolescu a fost reprezentantul României la Uniunea Europeană pe probleme de energie.

Referitor la Dumitru Chiriță, actualul președinte al ANRE, acesta a fost numit în funcția de conducere a instituției în anul 2017. La acel moment, el era susținut de Iulian Iancu și de Liviu Dragnea.

Șeful ANRE a cunoscut o ascensiune impresionantă în ultimii 20 de ani. În primă fază acesta a fost electrician, iar mai apoi a devenit sindicalist. În 1990 acesta a devenit liderul sindicatului Energia, iar câțiva ani mai târziu, în 1996, Dumitru Chiriță a devenit vicepreședinte al confederației sindicale BNS.