PSD face modificări importante la OUG privind decarbonificarea. Unitățile de producție de energie nu vor fi închise până când nu vor fi puse altele în funcțiune

PSD anunță că în urma intervenției experților social-democrați Ministerul Energiei va modifica proiectul de ordonanță de urgență privind decarbonificarea sistemului energetic din România, astfel încât să fie îndeplinite următoarele două criterii:

1) Nu se închide nimic fără a se pune ceva în loc. Nicio unitate de producție de energie pe bază de lignit sau huilă nu va fi închisă până când nu se pun în funcțiune unități de producție echivalente pe bază de gaz, energie nucleară sau din surse de energie regenerabilă.

2) Ceea se închide nu se desființează, ci intră în conservare. Toate unitățile pe bază de lignit și huilă care vor fi închise, vor fi conservate și vor face parte din rezerva de capacitate a sistemului energetic din România, putând fi redeschise în caz de necesitate.

PSD susține categoric toate politicile de reducere a poluării și de tranziție către o economie decarbonificată, care trebuie să constituie un obiectiv major pentru toate statele membre ale Uniunii Europene.

În același timp PSD consideră că, în contextul crizei energetice, România trebuie să utilizeze toate capacitățile de producție de energie pentru protejarea populației și a economiei naționale, la fel cum se întâmplă în multe state europene.

România nu va avea probleme cu gazele

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a oferit detalii despre rezervele de gaze naturale pe care România le pregătește pentru iarna viitoare.

„Suntem în graficul pe care ni l-am asumat către Comisia Europeană”, a dat asigurări oficialul din Guvern.

Ȋn prezent, țara noastră raportează un grad de umplere a depozitelor de gaz de 41,3%. „Vom avea cu certitudine acel minim de 80%, poate mergem spre 90%”, a mai indicat ministrul Energiei, care a vorbit și despre avantajele noii exploatări din Marea Neagră.

„Suntem în graficul pe care ni l-am asumat către Comisia Europeană şi pe care îl avem pentru siguranţa în aprovizionare. În momentul de faţă, în depozite, avem 41,3% grad de umplere a depozitelor. Prima raportare către Comisia Europeană se face la 1 august, când trebuie să avem 46%.

Dacă vă uitaţi, comparativ cu anii trecuţi, suntem aproximativ în acelaşi grafic, chiar suntem cu 200 de milioane metri cubi în plus faţă de rezerva din aceeaşi perioadă a anului trecut. Vom avea cu certitudine acel minim de 80%, poate mergem spre 90%, acum avem şi avantaje.

Avem avantajul noii exploatări care astăzi a fost inaugurată în Marea Neagră. Când am asumat cei 80% grad de umplere nu am luat în calcul, ştiam că vor începe exploatările din Marea Neagră, deci avem un plus de 3 milioane de metri cubi în transport şi evident o parte din ei se vor duce, conform legii, în depozite”, a declarat, marți seară, Virgil Popescu.