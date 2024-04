Așadar, PNL și PSD și-au ascultat alegătorii și au decis să meargă separat în bătălia pentru Primăria Generală a Capitalei.

Candidații Sebastian Burduja și Gabriela Firea își iau înapoi electoratele și intră în lupta pentru București.

Întoarcerea în arenă a celor doi lideri de filiale din București pune electoratul în prim-plan: partidele au luat în considerare dorințele alegătorilor.

Coaliția a adoptat această strategie pentru a maximiza voturile politice: să ofere cele mai bune soluții pentru bucureșteni, obiectivul principal.

Decizia PNL și PSD de a merge separat în cursa pentru fotoliul de Primar General este motivată de dorința de a maximiza șansele Alianței în alegeri. Având propriii candidați în cursă, cele mai importante formațiuni politice de dreapta și de stânga blochează ascensiunea “falșilor exponenți ai dreptei și stângii, Nicușor Dan și Cristian Popescu Piedone”, au declarat surse din interior.

Gabriela Firea și Sebastian Burduja își vor axa campania electorală pe prezentarea celor mai bune soluții pentru bucureșteni, evitând atacurile reciproce, așa cum au convenit în cadrul partidului.

Revenirea în joc a celor doi lideri de filiale din București va reactiva electoratul tradițional. De altfel, susținătorii ambelor partide au optat pentru candidaturi separate, iar decizia de marți seara răspunde unor așteptări interne care vor motiva și mai mult activitatea partidelor.

Amândoi candidații sunt bine cunoscuți bucureștenilor, care vor avea astfel acces la soluții electorale clare, fără riscuri. Sebastian Burduja a prezentat recent un program pentru București, pe care l-a pus la dispoziția lui Cătălin Cîrstoiu. PNL va urma această linie în campania sa pentru Primăria Generală.

Prin urmare, în ceea ce privește Bucureștiul, pe 9 iunie, PSD și PNL mizează pe candidaturi separate pentru funcția de Primar General și pentru Consiliul General, dar și pe candidaturi comune pentru funcțiile de primari de sectoare și consilii locale.

Marți, pe 23 aprilie, Cătălin Cîrstoiu a avut reacție după ce PSD și PNL au renunțat la susținerea candidaturii sale la Primăria Capitalei. Medicul a precizat că nu a decis să facă un pas înapoi „pentru că un medic nu abandonează niciodată” și că, în esență, decizia politică trebuie să fie luată de liderii politici.

”Nu am luat decizia de face un pas înapoi pentru că un medic nu abandonează niciodată. În fond, decizia politică trebuie să revină liderilor politici. Ei au puterea de a face ceva sau nu pentru Bucureşti. Mi-aş dori ca toţi politicienii care sunt acuzaţi de presă să explice public, dacă sunt vinovaţi sau nu, aşa cum am făcut eu. Eu afirm încă o dată: nu sunt incompatibil. Pacienţii îşi aleg unde se tratează. Nu eu. Am o carieră în spate, am mii de oameni făcuţi bine. Trataţi. Eu le mulţumesc Bucureştenilor care mă apreciază”, a scris acesta pe Facebook.