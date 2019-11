A fost un scandal imens în interiorul CEX-ului PSD. Una dintre propuneri a stârnit iritare și ironii în rândul social democraților. Unul dintre aceștia a anunțat că PSD ar trebui să-și schimbe numele și sigla partidului. Ideea nu a fost deloc pe placul unuia dintre șefii de filiale.

Șeful PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, și-a ieșit din minți când a auzit o asemenea propunere. Spune că ideea de renunțare la siglă și la denumirea Partidului Social Democrat este o idee aberantă. Mai mult, acesta a dat și exemple clare care nu au dus la ceșteri ale partidelor care au luat astfel de măsuri.

„Din pacate, au fost cativa colegi care au vazut iesirea din situatia actuala prin schimbarea numelui partidului, schimbarea siglei. Am enuntat in CEX ca au avut ideea de a proceda asa cum a procedat PD cand intr-o seara din oameni de stanga au devenit oameni de dreapta. Adeziunea la partidele de stanga sau de dreapta sufera fluctuatii. Uneori majoritatea votantilor voteaza partide de dreapta, alteori voteaza partide de stanga. Singurul partid de stanga autentic in Romania este deocamdata PSD. PSD face parte din familia socialistilor europeni, este practic orientat nu numai de lucruri conjuncturale, ci si de traditia social-democrata, nu cred ca e cazul sa adoptam acum propuneri absurde. Noi trebuie sa regandim modul de a ne adresa cetatenilor, sa vedem care au fost cauzele reale ale acestui esec dupa o guvernare care a produs multe efecte pozitive”, a zis Dumitru Buzatu, conform stiripesurse.ro.

Cei de la PSD și-au schimbat în totalitate șefia partidului după CEX-ul de marți seara. Viorica Dăncilă și aproape toată conducerea PSD a demisionat. În locul lui Dăncilă, președinte interimar a fost numit Marcel Ciolacu. Anul viitor, în februarie sau martie va avea loc un congres în care social democrații își vor alege o nouă conducere.

Te-ar putea interesa și: