Comitetul Executiv Naţional al PSD a adoptat vineri o decizie de principiu pentru susţinerea lui Mugur Isărescu pentru un nou mandat de guvernator al BNR, în ciuda opoziției mai multor lideri marcanți ai partidului. Decizia a fost confirmată la finalul şedinţei CExN de Niculae Bădălău.

Premierul Dăncilă nu a avut o poziție explicită, dar i-a atacat voalat pe contestatarii lui Isărescu. În nota deja caracteristică, Dăncilă a spus că respectă pe toată lumea și că e nevoie de consens:

”Vreau să fac o precizare. Îmi respect foarte mult colegii, îmi respect foarte mult colegele, îi repect foarte mult pe deputaţii şi senatorii din Parlamentul României. Întotdeauna am susţinut că trebuie ca Parlamentul României să fie o instituţie respectată, este cea mai democratică instituţie, reprezentanţii sunt aleşi prin votul cetăţenilor. Nu mi-aş fi permis niciodată să sfidez pe cineva din Parlament sau să nu fiu prezentă la anumite reuniuni. Nu am fost prezentă miercuri (la întâlnirea cu senatorii PSD – n.r.) pentru că nu am avut o discuţie legată de acest lucru. Luni seara am discutat despre o întâlnire cu senatorii, dar nimeni nu m-a anunţat că miercuri la ora 13.00 vor o întâlnire cu premierul. Cred că e de datoria mea să fac această precizare din respect pentru cei care au participat la întâlnire şi au văzut că premierul nu este. Consider că a fost o mică inadvertenţă şi nu vreau să acuz pe nimeni”, a afirmat Viorica Dăncilă.

Nemulțumirea premierului este îndreptată către parlamentarii din PSD care au anunțat deja că nu îl susțin pe actualul guvernator, vîrfurile lor de lance fiind Șerban Nicolae și Lia Olguța Vasilescu.

Niculae Bădălău a foat însă mult mai tranșant la încheierea ședinței CEx: ”Nu a fost nimic tensionat, decât că este normal ca în partid să se discute aceste subiecte. Propunerea noastră este să-l susţinem pe domnul Isărescu”, a răspuns Nicolae Bădălău, vineri, după şedinţa CEx a PSD, întrebat despre alegerea noii conduceri a BNR.

Te-ar putea interesa și: