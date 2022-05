Provocarea zero net este în pericol. Care este cel mai mare inamic al crizei climatice

Dar, arată un comentariu The Conversation, există un inamic pe care mulți îl ignoră: timpul. Omenirea are la dispoziție o perioadă redusă de timp pentru a reduce la jumătate emisiile în opt ani și a atinge zero net până în 2050. În timp ce sursele regenerabile fac progrese majore, consumul global de energie primară la nivel mondial continuă să crească. Asta înseamnă că sursele regenerabile urmăresc o țintă în retragere.

O nouă cercetare arată că schimbarea tehnologică în sine nu va fi suficientă pentru a reduce la jumătate emisiile globale de CO₂ până în 2030. Va trebui să reducem și consumul de energie cu 50-75% până în 2050, în timp ce accelerăm construirea surselor regenerabile. Acest lucru înseamnă schimbarea stilului de viață determinată de politicile sociale.

Tranziția nu va fi suficient de rapidă

Realitatea este una dură, dacă ne gândim că în anul 2000, combustibilii fosili au furnizat 80% din consumul total de energie primară la nivel mondial. În 2019, au oferit 81% din acest total.

Până acum, cea mai mare parte a creșterii a fost asigurată de combustibili fosili, în special pentru transport și încălzire neelectrică. Creșterea de 135% a energiei electrice regenerabile în acel interval de timp pare uriașă, dar a început de la o bază mică.

Schimbarea tehnologică, așa cum este acum, poate fi implementată într-un mod accesibil pentru a ajunge la zero net. Dar tranziția nu va fi suficient de rapidă. Dacă nu atingem obiectivele climatice, planeta ar putea să experimenteze tot mai multe valuri de căldură, secete, inundații și creșteri ale nivelului mării.

Chiar și cu ritmuri mult mai mari de creștere a energiei regenerabile, nu vom putea înlocui toți combustibilii fosili până în 2050. Aceasta nu este vina energiei regenerabile. Alte surse de energie cu emisii scăzute de carbon, cum ar fi energie nucleară, ar necesita mult mai mult timp pentru construirea de centrale.

Schimbarea comportamentului individual e utilă, dar insuficientă

În mod cert, schimbarea comportamentului individual are un anumit potențial de atenuare, dar nu e de ajuns. Agenția Internațională pentru Energie recunoaște că obiectivul zero net până în 2050 va necesita schimbări de comportament, precum și schimbări tehnologice. Dar exemplele pe care AIE le oferă, cum ar fi spălarea rufelor în apă rece și reducerea limitelor de viteză pe drumurile naționale, sunt echivalente cu zero.

Raportul Grupului Interguvernamental pentru Schimbări Climatice din 2022 privind atenuarea schimbărilor climatice a făcut un pas mai departe, recunoscând importanța reducerii colective a consumului de energie. De aceea, a a susținut că pentru ca acest lucru să fie eficient, sunt necesare politici guvernamentale speciale.

Aceste politici ar reduce efectiv consumul, ușurând în același timp tranziția socială. Și iată care sunt:

– o taxă pe carbon și taxe suplimentare de mediu

– impozite mai mari pe avere

– o săptămână de lucru mai scurtă

– garantarea unui loc de muncă cu salariul de bază pentru toți adulții care doresc să muncească și care nu își pot găsi un loc de muncă în economia formală

– politici non-coercitive pentru a pune capăt creșterii populației, în special în țările cu venituri mari

– stimularea cheltuielilor guvernamentale pentru reducerea sărăciei, infrastructura verde și serviciile publice