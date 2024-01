Protest fermieri. Primăria Municipiului București (PMB) a aprobat desfășurarea protestului transportatorilor și fermierilor. Aceștia își vor exprima nemulțumirile în Piața Victoriei în zilele de duminică, luni și marți.

Autoritățile locale au confirmat că manifestația va implica blocarea traficului în centrul Capitalei pe parcursul a trei zile, respectiv 21 ianuarie, 22 ianuarie și 23 ianuarie. Conform hotărârii, la protest vor participa 100 de utilaje și 10.000 de persoane.

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, înainte de ședința de Guvern, un prim pachet de măsuri pentru fermieri și transportatori: „Este clar din punctul meu de vedere că protestele au fost îndreptățite”.

„Așa cum am promis, aprobăm astăzi un prim pachet de măsuri convenite împreună cu fermierii și transportatorii. Am discutat și cu micii fermieri și transportatori aflați în stradă, și cu marile asociații de profil. Este clar din punctul meu de vedere că protestele au fost îndreptățite! Iar deciziile pe care le adoptăm confirmă că mare parte din cerințele lor sunt absolut legitime. Am promis că vom rezolva aceste probleme, atât eu, cât și acest Guvern ne ținem de cuvânt”, a declarat prim-ministru.