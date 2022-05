Mii de soldați ucraineni au părăsit uzina siderurgică Azovstal din Mariupol. Rusia spune că s-au predat, iar Ucraina că au fost evacuați.

Președintele ucrainean, Volodimir Zeleneski a declarat că speră că un schimb de prizonieri le va permite să se întoarcă acasă, dar unii politicieni ruși au cerut ca aceștia să fie urmăriți penal pentru crime de război.

Multe dintre trupele rusești din Mariupol au fost deja desfășurate în altă parte.

În ceea ce privește orașul în sine, Yuriy Ryzhenkov, CEO al Metinvest Holding, proprietarul Azovstal, a declarat pentru Corriere della Sera: „Rușii încearcă să curețe orașul pentru a-și ascunde crimele. Locuitorii încearcă să facă orașul să funcționeze, să facă să funcționeze din nou rezervele de apă, dar sistemul de canalizare este deteriorat, au avut loc inundații și se tem de infecții”,

El a spus că, dacă rușii au repus în funcțiune uzina siderurgică, ucrainenii vor refuza să se întoarcă la locurile de muncă de acolo, potrivit Sky News.

„Nu vom lucra niciodată sub ocupație rusească”, a spus el.

Pe de altă parte, ministerul ucrainean al Afacerilor Externe a postat fotografii din Rubizhne, în regiunea Luhansk, unde s-a petrecut o situație asemănătoare cu cea de la Mariupol.

Orașul avea aproximativ 60.000 de locuitori înainte de război, dar acum ministerul spune că a “împărtășit soarta Mariupol”.

Mariupol, mai la sud, a fost lăsat în ruine după bombardamentele constante ale Rusiei din ultimele luni.

According to the Head of the Luhansk Regional State Administration Serhii Haidai, #Russian troops destroyed Rubizhne, Luhansk region.

Before the full-scale Russian invasion, Rubizhne had more than 60K inhabitants. Now, #Rubizhne has shared the fate of #Mariupol.

