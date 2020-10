Episodul va fi lansat pe data de 23 octombrie. Difuzarea săptămânală a seriei se va afce până pe 20 noiembrie, se arată într-un comunicat de presă.

Seria de filmulețe de promovare a României pe plan internațional continuă vineri, 23 octombrie, cu un nou episod dedicat compozitorului George Enescu. Geniu al lumii muzicii clasice, George Enescu, a cucerit inimile a două mari regine și a transpus spiritul românesc în arta sa. Considerat un fenomen al secolului XX şi comparat cu Mozart, George Enescu reprezintă România, valorile și tradițiile sale pe plan mondial.

Episodul dedicat marelui compozitor român este susținut și difuzat de Romanian Cultural Institute in London, London Philharmonic Orchestra și Festivalul George Enescu.

Episodul George Enescu poate fi vizionat aici.

“Who is Romania“ este scrisă și prezentată de Tessa Dunlop, doctor în istorie și personalitate media britanică. Pasionată de România și specialistă în relațiile româno-britanice ale începutului de secol XX, Tessa vorbește românește și este autoarea lucrărilor „The Bletchley Girls” și „The Century Girls” și câștigătoare a numeroase premii pentru producția BBC „Coast”. A venit pentru prima dată în România în 1992, ca voluntar într-un orfelinat și acum are propria sa familie română. Este considerată o adevărată ambasadoare informală a României.

Tessa Dunlop: „A fost o plăcere enormă pentru mine să prezint evenimente și personalități istorice ale unei țări care este atât de des înțeleasă greșit în Vest. Sper că aceste filmulețe vor oferi povestea și particularitățile unui popor remarcabil”

Seria “Who is Romania“ este produsă de Storytailors, casă de producție internațională fondată de un român, Paul Andrei Lungu, care acoperă peste 40 de țări. Seria beneficiază de suportul Institutului Cultural Român şi de o serie de contribuţii constând în materiale de arhivă din partea unor instituţii precum Centrul Naţional al Cinematografiei sau MNIR, precum și sprijinul media al Fundației România Pretutindeni.

Promo-ul online al seriei “Who is Romania“ este disponibil aici.