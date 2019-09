Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a discutat în cadrul unei emisiuni, despre proiectul de lege care prevede ca fiecare pacient să poată accesa lista de deconturi făcute de CNAS, în numele său.

„Sunt pentru această lege și să vă spun de ce. Eu am constatat anumite lucruri și experiența de manager de spital m-a ajutat. În perioada în care vin răcelile, crește consumul de antivirale. Și atunci, categoric, un pacient are dreptul să vizualizeze ce servicii medicale i s-au acordat.

Am și exemple recente, apropo de deconturi fictive. Am văzut o foaie de observație în care mi s-a sesizat un aspect, am verificat personal acel aspect și în foaia de observație apăreau analize medicale făcute unui pacient, în fiecare zi. Dar acel pacient mi-a spus că i s-a recolatat o singură dată. E vorba despre un spital mare din București, iar Comisia de Disciplină se ocupă de acest caz”, a explicat, pentru Medika TV, Sorina Pintea.

Te-ar putea interesa și: