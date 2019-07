LUNI

În ţară vremea va fi răcoroasă și în general instabilă. Cerul va avea înnorări mai accentuate ziua în estul, sudul și centrul țării, precum și în zonele montane, unde vor fi ploi, mai ales sub formă de aversă, însoțite și de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși local 15…20 l/mp și izolat 30…40 l/mp și vor fi condiții de grindină. În restul teritoriului cerul va fi doar temporar noros și numai pe arii restrânse va ploua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 18 grade in estul Transilvaniei și in nordul Moldovei si 28 de grade in sud-vestul Olteniei, iar cele minime se vor situa între 8 și 19 grade.

BUCUREŞTI Vremea va fi răcoroasă și în general instabilă. Mai ales în cursul zilei, vor fi înnorări și temporar va ploua, iar pentru perioade scurte de timp aversele vor avea caracter torențial și se vor semnala descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 23…24 de grade, iar cea minimă de 14…15 grade.

MARTI Vremea se va ameliora sub aspectul ploilor, dar valorile termice vor fi în continuare sub cele caracteristice acestei perioade. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai ales ziua, când vor mai fi averse și trecător descărcări electrice local în zonele montane, pe arii restrânse în regiunile sudice și izolat în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în Munții Banatului. Temperaturile maxime se vor situa între 20 de grade in estul Tranilvaniei și 27 de grade in Bant, in Crisana si prin estul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 19 grade, ușor mai scăzute în depresiuni.

BUCUREŞTI Vremea se va menține răcoroasă. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări ziua, când vor mai fi condiții ca trecător să plouă slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 25…26 de grade, iar cea minimă de 14…15 grade.

MIERCURI Vremea se va încălzi în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza când se vor semnala averse și trecător descărcări electrice local la munte, pe arii restrânse în nord-est și izolat în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor situa între 21 de grade in estul Transilvaniei și in nordul Moldovei si 30 de grade in sudul si vestul Olteniei, iar cele minime între 10 și 20 de grade, ușor mai scăzute în depresiuni.

BUCUREŞTI Vremea se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza când vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 27…28 de grade, iar cea minimă de 14…16 grade.

JOI Vremea va continua să se încălzească ușor. Cerul va fi variabil și doar izolat vor mai fi ploi slabe, de scurtă durată și, posibil, descărcări electrice, mai ales în zona montană și deluroasă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 31 de grade, iar cele minime între 10 și 20 de grade, ușor mai scăzute în depresiuni.

BUCUREŞTI Vremea va continua să se încălzească ușor. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade, iar cea minimă va fi de 14…17 grade.

DE VINERI PANA DUMINICA Vremea va continua să se încălzească ușor, astfel încât va deveni călduroasă, cu precădere în zonele de câmpie. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în cursul după-amiezilor, în zonele montane.

