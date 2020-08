Prognoza meteo ANM! Canciula lovește România în weekend! Zonele din țară transformate în cuptor

Ziua de astăzi va fi una cu temperaturi extreme iar România va fi lovită de canciulă. Căldura se va face și astăzi resimțită mai ales în regiunile sudice. Pe timpul zilei, predomină vremea frumoasă, insă seara şi noaptea vin averse consistente în zonele vestice.

Maximele pleacă de la 25 de grade pe litoral şi vor ajunge până la 35 de grade în Lunca Dunãrii.

În Dobrogea şi Bărăgan soarele va fi prezent în cea mai mare parte a zilei iar vremea se încălzeşte faţă de ieri. Temperaturile vor urca până la 34 de grade în Bărăgan. Doar pe litoral va fi mai răcoare şi tot pe litoral vântul mai are unele porniri.

Moldova va fi și ea lovită de căldură mai ales în partea de dus. La fel se va întâmpla și în nordul Munteniei, atmosfera va fi plăcută şi după prânz se vor înregistra 31-32 de grade.

În nordul Moldovei şi în Bucovina, se anunţă o zi foarte frumoasă: soare, câţiva nori de vreme bună şi temperaturi cu 3…4 grade peste cele de ieri.

Temperaturile vor crește şi în nordul Transilvaniei şi în Maramureş. În ţinuturile vestice se face puţin mai cald, atmosfera va fi însorită însă seara se adună norii şi mai ales noaptea, vin averse serioase, cu tunete, fulgere şi răbufniri ale vântului.

În Transilvania, ANM a anunțat pentru astăzi vreme călduroasă, cu 33 de grade în vestul provinciei. Soarele va fi prezent peste tot şi doar pe la munte aşteptam ploi de scurtă durată. Până la ora 9, este cod galben de ceaţă densă pentru judeţul Harghita. Vizibilitatea este scăzută izolat sub 50 de metri. În sud-vestul ţării, astăzi se face foarte cald şi maximele urcă spre 34 de grade. Sunt ceva şanse de ploaie pe la munte dar în rest găsim soare şi vreme bună. După prânz, în Lunca Dunării se ating 35 de grade şi disconfortul termic va fi ridicat.

În Bucureşti, vremea se menţine călduroasă, cu 34 de grade în termometre. Soarele va fi prezent până spre seară, când se înnorează însă şansele de ploaie vor fi reduse. Cald o să fie şi la noapte, minimă va ajunge pe la 20 de grade.

La munte, vremea va fi schimbătoare şi apar ploi pe zone restrânse. La noapte, în masivele vestice şi sud-vestice, aşteptam averse consistente, intensificãri de scurtã duratã ale vântului şi grindinã. Temperaturile din staţiuni vor fi comparabile cu cele înregistrate ieri.

La mare, va fi mult soare şi temperaturi agreabile, de panã la 27 de grade Celsius. În apa mării, se vor înregistra 26 de grade şi vântul va avea intensificãri trecãtoare pe parcursul zilei.

Prognoza pentru următoarele zile.

Sâmbătă, instabilitatea creşte, o să plouă zgomotos în majoritatea zonelor ţării şi se mai răcoreşte. În schimb, în sud-est găsim soare şi 34 de grade în termometre.

Duminică vremea se menţine instabilă, va ploua local iar temperaturile scad peste tot.

Luni ploile vin după-prânz în regiunile nord-vestice şi pe la munte dar în restul ţării găsim vreme frumoasă şi se mai încălzeşte.

În plus, cei de la ANM a emis, vineri dimineaţa, o avertizare nowcasting Cod galben de ceaţă, valabilă în zone din judeţul Harghita. Conform prognozei, până la ora 9:00, în judeţul avertizat, în localităţile Miercurea Ciuc, Topliţa, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaş, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârţa, Siculeni, Mihăileni, Tomeşti, Gălăuţaş, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dăneşti, Subcetate, Mădăraş, Tuşnad, Sântimbru, Voşlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc şi Racu, se va semnala ceaţă, fenomen care determină reducerea vizibilităţii sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.

