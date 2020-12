Capital: Activați într-un domeniu pentru care pandemia a venit ca o mană cerească. Cu cât a crescut cererea de dezinfectanți față de anii trecuți și cu ce creștere vă așteptați să încheiați anul acesta?

Cornelia Bădescu: Este drept că industria în care activăm nu a fost prioritizătă întotdeauna. Nu aș putea privi însă situația cu care ne confruntam ca o ‘mană cerească’, dar trebuie să privim și partea pozitivă a oricărei crize. În primul rând, atenția sporită asupra prevenției, igienei, folosirea produselor dezinfectante de calitate și creșterea gradului de conștientizare în randul persoanelor care utilizează produse dezinfectante pentru uz propriu.

Începând cu luna februarie 2020 s-a observat o creștere semnificativă a cererii pentru produsele dezinfectante, cu cel puțin 50% mai mare față de anii precedenți, motivul principal din punctul meu de vedere este că aria de utilizatori s-a mărit considerabil, utilizatorii profesioniști au mărit consumul, iar cei casnici au inceput sa utilizeze produsele ca si profesionistii pentru curățenia și dezinfecția suprafețelor, obiectelor, echipamentelor pe care le folosim zi de zi (telefon, laptop, tablete, etc.).

Anul 2020 se va încheia într-un trend ascendant de peste 50-60% față de anul precedent pentru că populația a înțeles într-o mare măsură faptul că prevenția este cea mai eficientă metodă de a controla infecțiile provocate de bacterii, fungi, virusuri – și vom da ca exemplu infecția cu noul coronavirus ce provoacă COVID -19 deoarece este infecția care ne afectează vietile tuturor, iar una din cele mai eficiențe căi este utilizarea dezinfectantelor de calitate, avizate si testate în laboratoare acreditate.

Capital: M-ar interesa să știu în ce măsură exista obișnuința de a dezinfecta înainte de apariția pandemiei?

Cornelia Bădescu: Depinde foarte mult la ce categorie de utilizatori ne referim. Cei obisnuiti cu utilizarea produselor dezinfectante erau utilizatorii din domeniul medical in primul rand, initial cei din unitățile sanitare (spitale, cabinete medicină dentară, alte tipuri de cabinete medicale, clinici, etc.). Incepând cu 2007 legislația a impus utilizarea produselor dezinfectante profesionale, testate, ca și cele din domeniu medical și in saloane de infrumusețare, ceea ce ne-a determinat să participăm la expoziții in domeniu, să aducem un aport de informații offline și online. După 2010, ca urmare a informării prin diferite canale (broșuri transmise “door to door” websiteuri, etc.) aceste produse au inceput să fie utilizate din ce in ce mai mult și de populație în domeniul casnic, săli de sport și fitness, in instituții (școli, grădinițe, univeristăți, bănci, birouri, marketuri), în hoteluri și restaurante, mijloace de transport (aeronave, nave, trenuri, mașini transport inclusiv persoane, ambulanțe) in domeniul industrial.

Capital: A apărut de curând un studiu care spune că există pe piață produse neautorizate care, pe lângă faptul că nu asigură o protecție reală, pot reprezenta un adevărat pericol pentru sănătate. Ce ar trebui să știe românii despre dezinfectanții pe care-i folosesc?

Cornelia Bădescu: In primul rand beneficiarii trebuie să fie informați despre substanțele active, ingredientele existente in formula produsului și impactul pe care acestea ar putea să le aibă asupra sănătății. Gradul de toxicitate, de intoleranță din punct de vedere dermatologic (dacă ne referim la cele destinate dezinfecției mâinilor și pielii) există într-o anumită proporție la toate aceste produse, de aceea este foarte important ca testele specifice să existe iar produsele profesionale, fabricate de companii cu experiență în domeniu nu pun pe piață fără ca acestea să fie efectuate. Există un document care se numește Fișa cu Date de Securitate și care conține foarte multe elemente importante în acest sens. Fiind un document complex care conține numeroase pagini, am decis să îl atașăm împreună cu celelalte documente care trebuie să însoțească comercializarea dezinfectantelor fie că achiziționăm o cantitate mică și suntem persoane fizice, fie că suntem profesioniști și achiziționăm cantități mari.

Eticheta este cea cu care utilizatorii intră în contact direct atunci când achiziționează produsul, iar aceasta trebuie să fie redactată și în limba română în conformitate cu legislația europeană și națională și va conține activitatea biocidă adică dacă un produs prezintă activitate bactericidă, micobactericidă, fungicidă, levuricidă, virucidă, sporicidă, timpii de testare (în cât timp se inactivează bacteriile, micobacteriile virusurile, fungii testați) și normele care stau la baza acestor rezultate care sunt efectuate de către laboratoare acreditate.

Dezinfectanții pe care îi folosesc românii trebuie să prezinte Avizul de punere pe piață ce este eliberat de Ministerul Sănătății Comisia Națională pentru Produse Biocide sau A.N.M.D.M.R. Anul acesta, datorită creșterii consumului dar și a cererii de pe piețe, s-a admis ca produsele dezinfectante fabricate sau importate începând cu mai 2020 să fie avizate temporar de Institutul Cantacuzino. Avizarea este un procedeu complex iar documentația trebuie îmbunătățită încontinuu. Orice modificare survenită ulterior avizării trebuie semnalată autorităților. În concluzie, produsele dezinfectante sunt supuse unor teste extinse înainte de a fi introduse pe piață.

Capital: Multe firme au început să facă dezinfectanți după apariția pandemiei, deși înainte se ocupau cu altceva. A fost acesta un lucru benefic? Se pot produce dezinfectanți eficienți și siguri fără să ai experiență în domeniu? Există posibilitatea ca dezinfectanții ineficienți să fie produși de astfel de firme care au început să producă abia acum?

Cornelia Bădescu: Părerea mea se bazează pe informațiile primite de la producători care au o experiență de peste 50 de ani în fabricarea acestui tip de produse: lipsa de experiență în domeniu reprezintă un minus în sensul că dezinfectanții eficienți și siguri sunt produși după cercetări care pot dura și câțiva ani pentru anumite formule. Astfel, firmele care au început să producă după izbucnirea pandemiei au șanse mai mari să pună pe piață un produs neconform, cu o eficiență scăzută, cu un grad mai mare de toxicitate în comparație cu o companie care prezintă ani de experiență. Infecția cu noul coronavirus a creat oportunități pentru anumite companii care au mers pe rețeta OMS de minimum 70% alcool, au avizat produsele care prezintă eficiență asupra virusului (si pentru alte microorganisme, depinde de la caz la caz) dar nu prezintă teste de toleranță pe piele, de compatibilitate cu materialele, teste fizico-chimice care necesită un timp mai îndelungat, costuri mari, etc. Anumite produse, inițial, nu au prezentat eficiență decât pe bacterii sau fungi de exemplu, ceea ce nu a fost tocmai etic și corect pentru utilizatori sau chiar dacă au prezentat teste privind activitatea virucidă, nu au menționat pe etichetă tulpinile care au fost supuse testării.

Capital: Credeți că utilizarea dezinfectanților ineficienți ar putea fi una dintre cauzele pentru care numărul de cazuri de covid a explodat în România în ultima perioadă?

Cornelia Bădescu: Utilizarea dezinfectanților ineficienți este o problemă cu care se confruntă toate țările pe plan mondial. În acelasi timp, nu putem face o conexiune directă între explodarea cazurilor de infecții cu coronavirus si utilizarea dezinfectanților ineficienți, cel puțin noi nu o putem face deoarece orice afirmație de acest gen trebuie să fie susținută de cercetări științifice. Cu toate acestea, în mod indirect, poate avea un impact în sensul că sunt dezinfectanți care prezintă o anumită activitate biocidă, demonstrată, sunt testați pe anumite tulpini de bacterii, fungi, virusuri (cele de interes in momentul de față) dar nu pe tot spectrul necesar realizării unei dezinfecții sigure iar rezultatul poate conduce la o rezistență a florei microbiene, adică nu numai că aceste bacterii, fungi, virusuri nu sunt distruse, dar tulpinile respective, nefiind inactivate sau fiind partial inactivate, devin rezistente. Pe de altă parte, testarile dezinfectantelor profesionale care se utilizează în domeniul medical, alimentar, etc. prezintă mai multe teste specific obligatorii spre deosebire de cele produse în mod expres pentru colectivități sau uz domestic în sensul că testele care se aplică celor profesionale sunt efectuate în condiții apropiate de cele de practică, mai dificile spre deosebire de celelalte care prezintă testări mai slabe din punct de vedere al condițiilor de testare.

Capital: Care este mesajul pe care îl transmiteți autorităților dvs ca producător de dezinfectanți și care jucați un rol cheie în combaterea pandemiei? Apropo de asta, v-a contactat cineva din partea statului în sensul de a vă cere sprijinul în combaterea epidemiei?

Cornelia Bădescu: Rolul nostru este simplu și rămâne același – de a produce și a pune pe piață produse eficiente, sigure și de calitate. O atenție sporită trebuie îndreptată către siguranța și conformitatea produselor dezinfectante care se găsesc pe piață. În această perioadă am marit capacitatea de producție pentru a suplini cererea crescută din piața, venită atât din partea sectorului public, cât și din partea celui privat. S-au făcut investiții semnificative pentru a menține un stoc suficient. În activitatea noastră, de peste 20 ani în domeniu, am menținut întotdeauna un dialog deschis cu autoritățile publice. De asemenea, am mizat mereu pe transparenta, punand la dispozitia oricui, prin website-ul companiei, documentele tehnice si fisele cu date de securitate aferente fiecarui produs. Vom continua activitatea noastra pe baza valorilor care ne definesc – calitate, transparenta și profesionalism.

Capital: Cum vă așteptați să fie anul 2021? Va rămâne obiceiul de a dezinfecta și după ce se termină pandemia? Cum se va traduce acest lucru în materie de vânzări? Vă așteptați la creștere și în 2021?

Cornelia Bădescu: Am transmis prin mijloacele media sau de câte ori am avut ocazia că dezinfecția obiectelor pe care le atingem foarte des în decursul zilei (telefonul, tastatură calculatorului, cheile, clanțele, mânerele mobilierului și lista poate continua) necesită dezinfecția în general fie că suntem în pandemie fie că ieșim din pandemie. In ceea ce privește dezinfecția mâinilor aș recomanda dezinfecția, în general, înainte de a pleca de acasă (deoarece se creează o barieră de protecție pe piele) și o a doua dezinfecție imediat cum intrăm in casă, chiar inainte de spălarea mâinilor deoarece flaconul cu produs dezinfectant poate fi poziționat cât mai aproape de intrarea in casă, pentru utilizatorii casnici sau in colectivități. Pentru utilizatorii din domeniul profesional se recomandă ca procedura de dezinfecție să fie efectuată in conformitate cu regulile existente (ele sunt menționate in diferite acte normative) in funcție de aria de aplicare.

Imi doresc ca populația să conștientizeze că este mult mai eficient să previi decât să tratezi o afecțiune contactată ce poate fi provocată de un virus, de exemplu hepatita b, c sau infecția cu noul coronavirus. Este foarte ușor să inactivezi virusurile utilizând, bineînteles produse testate in acest sens, dar este foarte dificil de tratat o astfel de infecție odata ce a reusit să “spargă” bariera de protecție a organismului, poate fi traumatizantă pentru pacient și costisitoare pentru sistemul de sănătate.

Nu pot face o predicție in sensul unei creșteri în materie de vânzări, mai important decât creșterea vânzărilor este conștientizarea utilității folosirii lor intr-un mod echilibrat, fără excese.