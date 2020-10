View this post on Instagram

Raftul lui [email protected]: Conserva de sardine Este un produs “3 în 1” cu o valoare nutrițională uluitoare, pe cât de banal și accesibil ca preț este- un concentrat de calciu, fier și Omega 3. Peștii mici sunt la baza lanțului trofic, mănâncă alge și concentrează ca nimeni alții acizii grași Omega 3🤓 ✅ Plus-uri: -sardina este prin excelență un pește sălbatic, pe multe conserve e trecută și zona de pescuit -are Omega 3 mai mult decât în somon și zero risc de contaminare cu mercur -sursă de proteine complete de calitate înaltă, ușor de digerat și fără colagen -dacă conserva e în sos tomat (mediu acid), crește absorția fierului💪🏻 -este un produs fiert, care se poate mânca cu tot cu oase- sursă de calciu mai eficientă ca orice supliment ‼️Minus-uri: -dacă e în ulei (fie el și de măsline), scurgeți-o bine-fiecare lingură de ulei are 100 cal😳 -dacă e în sos tomat, atenție la ingrediente- să fie doar pește și roșii, fără agenți de îngroșare, amidon sau zahăr. 🆗 Porția corectă: 100g cu 170-190 cal și preț variabil de 3-8 lei. Ideal de combinat cu legume/salată pentru o masă de seară fără carbohidrați😉