Pro TV este gata să dea o super lovitură în această toamnă. Dezvăluirile au fost făcute oficial de câțiva dintre foștii concurenți de la Ferma 2019. Mai mulţi participanţi la ediţia din acest an au semnat contractele ca să apară într-o nouă emisiune care va apărea în curând la Pro TV, scrie cancan.ro.

Marius Crăciun, câștigătorul show-ului „Ferma. Un nou început”, Brigitte Sfăt, Otniela Sandu, Geanina Ilieș, Cătălin Zmărăndescu, Remus Boroiu, cântărețul Jorge și Vali Bărbulescu vor apărea în emisiunea „Masterchef”. Vestea vine la mai bine de o lună după ce s-a aflat cine sunt jurații de la show-ul culinar.

Într-o filmare urcată pe Insta Story, carimaticul cântăreț Jorge a spus: „Am învățat eu și Geanina, bineînțeles, să știți că am venit împreună – de la ușa aia din spate până aici. Am venit la filmări, nu știm ce filmăm și nici chiar dacă aflăm, oricum nu vă spunem”. Geanina Ilieș l-a completat: „Coming soon (n.r.: Va apărea în curând)”.

