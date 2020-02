Reprezentațiile concurenților și trăirile acestora au adus ropote de aplauze și reacții de uimire în rândul juraților. Momentele de pe scenă au captivat prin energia transmisă și au stârnit replici, precum: ”Mă bucur că întâlnesc oameni care mă inspiră”, de la Andra sau ”Mulțumesc pentru energia ta autentică”, de la Mihai Petre.

Cine este mecanicul care a surprins

Radu Palaniță, un mecanic auto din București, a decis să participe la emisiune pentru a avea parte de o a doua șansă, după ce nu a întors niciun scaun la Vocea României. Decis să demonstreze că a învățat din sfaturile primite la acel moment, el a urcat pe scena talentului cu piesa: I who have nothing. Interpretarea lui l-a făcut pe Florin Călinescu să spună: ”Nu pot lăsa doar pe mâna destinului. Vreau să te responsabilizez” și să apese, imediat, butonul auriu!

Românii au talent pe primul loc în topul audiențelor

Românii au talent a condus detașat topul audiențelor pe toate segmentele de public. La nivelul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, show-ul a înregistrat 13.1 puncte de rating și 40.4% share, în timp ce postul de televiziune clasat pe locul doi a obţinut numai 5.0 puncte de rating și 15.6% share.

Aproximativ2.9 milioane de telespectatori din întreaga țară au urmărit spectacolul Românii au talent, iar în minutul de maximă audiență de la 22:23, aproximativ3.6 milioane de români au fost cu ochii pe cel mai iubit show de divertisment.

Cine sunt concurenții care au trecut în etapa următoare

Concurenții care au impresionat juriul și au primit din partea acestora 3 sau 4 DA sunt: Adina Văsîi, Face Team, ”El Rumanol” – Maximilian Nica, Valter Oliveira, Cantus Mundi, Anastasia Ciobanu, Simion Ștefan, David Oprea, Veronica Khistova, Natasha Korotkina, Total Dance Show, Igor Krychun și Tatiana Karmazina, Bianca Purice și William Close and the Earth Harp Collective.

Noi momente pline de bucurie și emoție îi așteaptă pe telespectatori vinerea viitoare, de la ora 20:30, pe scena Românii au talent.

