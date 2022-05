Simulatorul va reproduce o cameră de comandă a unui reactor modular mic și va permite specialiștilor să se familiarizeze cu o tehnologie deja recunoscută ca fiind o soluție de energie curată pentru viitor. Astfel ia naștere în UPB un nucleu de excelență pentru industria nucleară din România.

„Centrul E2”, așa cum va fi numit, este primul de acest fel din Europa și al patrulea din lume. Construirea acestuia este posibilă prin intermediul finanţării acordate de Departamentul de Stat al SUA, în cadrul programului FIRST (Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology).

Cu ocazia lansării proiectului, Mihnea Costoiu, rectorul Universității Politehnica din București a declarat: „Mă bucur că am reușit să fructificăm această oportunitate și să finalizăm prima etapă a parteneriatului nostru cu NuScale.

Punem bazele simulatorului SMR în Universitatea Politehnica din București atât pentru că dorim să contribuim la parteneriatul strategic dintre România și SUA, dar și pentru că dorim să contribuim la independența energetică a României.

Proiectul va fi finalizat în 2023 iar în următorii ani am încredere că vom putea forma o generație de specialiști capabili să gestioneze o rețea energetică independentă. Îi mulțumesc domnului John Hopkins pentru colaborare și încredere”.

Centrul E2 utilizează modelarea computerizată de ultimă generaţie

Centrul E2 utilizează modelarea computerizată de ultimă generaţie în cadrul unui simulator al camerei de comandă a centralei SMR NuScale.

Utilizatorii vor avea ocazia să preia rolul de “operator în camera de comandă” la o centrală SMR cu 12 unităţi pentru a învăţa caracteristicile revoluţionare unice de securitate ale tehnologiei NuScale.

Instalarea Centrului E2 şi formarea instructorilor centrului vor fi finalizate până la sfârşitul anului 2023.

Amintim faptul că, anul trecut, Euronews România a luat naştere printr-un parteneriat semnat între reţeaua europeană şi Universitatea Politehnica din Bucureşti, iar acum românii au la dispoziţie un nou post de televiziune. Euronews România şi-a început deja oficial emisia miercuri.

Postul TV Euronews România şi-a început oficial emisia miercuri, 25 mai, la ora 06:00

Postul TV va oferi ştiri locale, regionale, naţionale şi internaţionale. Euronews România va difuza programe de ştiri live 24/7 şi va avea, pe lângă buletinele de ştiri, şi producţii locale, dar şi programe Euronews.

Euronews România va fi disponibil în pachetul obligatoriu al furnizorilor majori de cablu din România, respectiv Vodafone, Orange şi RCS-RDS. Postul Euronews în limba engleză va continua să fie difuzat, pe un canal separat, în toată România, se arată într-un comunicat oficial.

Începând cu anul 2018, Euronews a lansat cinci proiecte de afiliaţi de marcă. Euronews România este al cincilea canal care începe difuzarea, după Euronews Albania în 2019, Euronews Georgia în 2020, Euronews Serbia în 2021 şi Euronews Bulgaria pe 5 mai 2022.