Mircea Geoană a discutat despre evoluția salariului său în timp, începând cu perioada când s-a angajat la Ministerul de Externe și ajungând la câștigurile sale actuale în calitate de secretar adjunct al NATO. A dezvăluit, de asemenea, detalii despre o experiență anterioară pe șantier și remunerația primită la acea vreme.

El a relatat că a avut o altă perspectivă în ceea ce privește cariera sa. Dorința sa de a călători a fost un factor determinant. A menționat că nu avusese oportunitatea să călătorească în Occident și că, după schimbarea de regim în martie 1990, a văzut concursul de angajare la Ministerul de Externe ca o oportunitate de a recupera timpul pierdut și de a-și îndeplini visul de a călători în țări precum Franța, Italia și America.

Secretarul adjunct al NATO a menționat că primul său loc de muncă a fost pe un șantier, unde salariul său era de aproximativ 4.000 de lei. Cu toate acestea, atunci când s-a angajat la Ministerul de Externe, surprinzător, a fost plătit mai puțin.

Mircea Geoană a menționat că a încasat în jur de 3.050 de lei, o sumă mai mică decât cea obținută în perioada în care lucra ca inginer pe șantier.

A mai dezvăluit că la Externe, în calitate de adjunct de șef de brigadă, câștiga o sumă însemnată la acea vreme. De asemenea, a subliniat că la NATO, unde deține funcția de conducere în domeniul Resurselor Umane, beneficiază de o remunerație considerabilă, iar acum conduce un comitet.

„Primul salariu l-am luat când eram logodiți (n.r. cel de pe șantier). În 1983 am terminat facultatea. Cred că am chemat prietenii noștri acasă, aveam un mic apartament în București. Și am dat de băut (n.r. din primul salariu). Șocul cel mai mare a fost la primul salariu de la Externe.

Eram adjunct de șef de brigadă, era mare chestie pe vremea aia, și câștigam 7.150 de lei pe lună. Pe vremea aia. Erau bani mulți. Prima leafă la Externe, 3.050 de lei. Mă duc acasă la nevastă cu banii și spune: „unde ai ascuns banii?’ (…) Ne plătesc bine (n.r. la NATO). Eu conduc și Resursele Umane la NATO. Conduc un comitet”, a mai spus Geoană în podcastul lui Cătălin Măruță.