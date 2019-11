În vederea îndeplinirii acestui obiectiv extraordinar. Gelu Voinea şi-a consolidat cunoştinţele practice şi teoretice timp de 5 ani, urmând o serie de cursuri de specializare la fabrica Rolls-Royce Motor Cars din Goodwood – West Sussex, cursuri online sau instruire zilnică, la locul de muncă. Efortul şi determinarea lui Gelu au fost supervizate şi validate de instructorii Rolls-Royce Motor Cars pe parcursul întregului proces de certificare.

Gelu Voinea s-a alăturat echipei Rolls-Royce Motor Cars Service București în urmă cu aproximativ 10 ani, ca ucenic. El a ajuns la cel mai înalt nivel al carierei sale de tehnician, prin acreditarea Master Technician, fiind singurul certificat in sud-estul Europei. În vârstă de 38 de ani, Gelu locuieşte în Bucureşti împreună cu soţia şi copilul său. “Mi-am propus să obţin această certificare de când am început să lucrez pentru Rolls-Royce.”, a spus Gelu, continuând: “După ce am parcurs acest proces extrem de dificil, îndeplinind standardele cu cel mai înalt grad de exigenţă, sunt extrem de mândru.”

“Investim continuu în business-ul nostru pentru a oferi servicii la cel mai înalt nivel numărului tot mai mare de autovehicule Rolls-Royce din România şi din regiune. În acest moment recrutăm încă un tehnician pentru service-ul din Bucureşti.”, a declarat Michael Schmidt, Preşedinte Rolls-Royce Motor Cars Service Bucureşti, Rolls-Royce Motor Cars München şi Automobile Bavaria. El a subliniat: “Cheia succesului constă în pasiunea și dăruirea oamenilor care reprezintă această marcă sinonimă cu luxul suprem. Sunt încântat şi mândru de certificarea obţinută de Gelu, deoarece demonstrează preocuparea noastră pentru atingerea perfecțiunii şi disponibilitatea lui de a depune mereu eforturi suplimentare pentru satisfacţia clienţilor noştri.”

Gelu Voinea îşi desfăşoară activitatea la sediul Rolls-Royce Motor Cars Service Bucureşti, din Şoseaua Bucureşti – Ploieşti 53 A, Sector 1.

