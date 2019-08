Ejobs a lansat o funcționalitate care se numește Candidate Fitness ce arată dacă un candidat se potrivește cu jobul căutat.

„Echipa noastră de Machine Learning a lucrat intens în ultimul an la un algoritm complex de relevanță care compară anunțurile de angajare cu CV-urile aplicanților. Ce înseamnă asta pentru angajatori? Că vor vedea cei mai potriviți candidați în topul listei de aplicanți, reducând drastic timpul pe care îl petreceau scanând CV-urile. Cu alte cuvinte, primii candidați pe care îi vor vedea când postează un job de programator, de exemplu, vor fi persoane cu experiență sau pregătire în IT. Nu vor mai fi cazuri în care un șofer sau un agent de vânzări să apară printre primele sugestii pentru un job în IT, ca să continuăm exemplul – una dintre marile probleme cu care se confruntau recrutorii până acum”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs România.

Astfel, angajatorii nu vor mai avea de triat sute de aplicații înainte să poată vizualiza profilurile potrivite.

Peste 4,5 milioane de aplicări au fost înregistrate în prima jumătate a anului pe eJobs.ro. Topul celor mai căutate domenii de către candidați a fost condus de comerț / retail, locul al doilea fiind ocupat de sectorul de prestări servicii. Următoarele cele mai căutate joburi sunt cele din banking și servicii financiare, într-o schimbare de poziții față de primul trimestru al acestui an, când bankingul ocupa a doua poziție în top. În creștere față de anul trecut se află și IT-ul, care a adunat, din în perioada ianuarie-iunie aproape 500.000 de aplicări.

