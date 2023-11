Prin acest parteneriat, Antibiotice Iași va beneficia de un împrumut pentru construcția unei unități moderne de producție, ambalare și depozitare în Iași. Acest proiect include dezvoltarea de noi linii de producție, digitalizare și cercetare și dezvoltare.

Este primul acord InvestEU din România

Cu o investiție totală de 95,4 milioane de euro, împrumutul de la Banca Europeană de Investiții (BEI) reprezintă un sfert din fondurile necesare. Acordul este posibil grație programului InvestEU, care urmărește să declanșeze peste 372 de miliarde de euro în perioada 2021-2027.

Acest acord contribuie la Strategia UE în domeniul farmaceutic (the EU Pharmaceutical Strategy) și la Comunicarea Comisiei pe tema rezolvării lipsei de medicamente în UE (the Commission Communication on addressing medicine shortages in the EU), ce vizează deficiențele în ceea ce privește medicamentele și întăresc securitatea lanțului de aprovizionare în Uniunea Europeană.

Vicepreședinta BEI, Teresa Czerwinska au subliniat importanța colaborării în cultivarea inovației, crearea de locuri de muncă și sprijinirea soluțiilor pentru sănătate în România.

„Această colaborare arată angajamentul nostru de a cultiva inovarea, de a crea locuri de muncă și de a sprijini soluțiile pentru domeniul sănătății din România. Sprijinul BEI permite Antibiotice S.A. să-și extindă capacitățile de producție, contribuind semnificativ la bunăstarea populației europene și la extinderea cercetării și dezvoltării în regiunile de coeziune. Mă bucur să salut acest prim proiect InvestEU în România”, a declarat vicepreședinta BEI.

De asemenea, comisarul European pentru Economie, Paolo Gentiloni, a punctat că pandemia de COVID-19 a arătat nevoia de a întări capacitatea Europei în domeniul producției farmaceutice și acest proiect joacă un rol crucial în acest sens.

„Sunt încântat că InvestEU joacă un rol crucial în a oferi finanțarea necesară pentru ca industria medicală europeană să rămână competitivă și inovatoare, răspunzând în același timp nevoilor pacienților și ale celor din sistemele noastre de sănătate. Acest proiect din România va stimula producția de antibiotice și simultan va aduce beneficii economiei locale și în domeniul creării de locuri de muncă înalt specializate”, a spus Paolo Gentiloni.

Vor fi create sute de noi locuri de muncă

Investiția va stimula economia locală, creând aproximativ 100 de locuri de muncă cu normă întreagă în cercetare și producție în următorii patru ani. De asemenea, colaborarea strânsă cu universitățile și institutele de cercetare va aduce beneficii suplimentare, inclusiv locuri de muncă pentru personalul înalt calificat.

Directorul general al Antibiotice Iași, Ioan NANI, a evidențiat că acest parteneriat consolidează planul de afaceri „The Future Together 2030”, întărind capacitatea de răspuns a companiei la cerințele pieței farmaceutice europene.

„Investim în cercetare, transfer tehnologic și noi site-uri de fabricație pentru a aduce plus valoare industriei farmaceutice și pentru a consolida indicatorii economico-financiari ai companiei până în anul 2030”, a declarat Ioan NANI, directorul general al Antibiotice S.A.

Parteneriatul dintre BEI și Antibiotice Iași este un pas esențial în dezvoltarea autonomiei și competitivității industriei farmaceutice românești. Investind în talentele locale, promovând inovarea și sporind accesibilitatea serviciilor de sănătate, această inițiativă pune bazele pentru un viitor mai sănătos atât pentru România, cât și pentru Uniunea Europeană, în general.