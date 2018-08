Primele declarații ale Simonei Halep după ce a ajuns în sferturi la Cincinnati „A fost puțin dificil!”

”A fost puţin dificil pentru că e o adversară puternică. Amândouă am fost în dificultate, pentru că nu a fost uşor să joci pe o astfel de vreme. Am simţit că ea a greşit mai mult decât mine, am jucat-o mult pe rever şi am obligat-o să se mişte.Nu am servit foarte puternic, dar am pus mult top spin şi asta m-a ajutat”, a declarat Simona Halep, după meciul câştigat cu Barty, citată de Știripesurse.ro

Premiul pentru participarea în sferturile de finală este de 61.000 de dolari şi 190 de puncte.

