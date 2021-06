Primarii din București cer acces la banii din PNRR. A fost trimisă o scrisoare premierului Cîțu

Primarul Sectorului 6 al Capitalei, Ciprian Ciucu, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care informează că primarii sectoarelor din București au trimis o scrisoare premierului Florin Cîțu și ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, prin care cer să fie incluse și sectoarele, ca subdiviziuni administrativ teritoriale, în categoria celor care pot accesa fonduri din PNRR, după ce au vorbit cu ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea.

Primarul Sectorului 6 informează că în PNRR se precizează că fondurile pot fi accesate de UAT-uri sau de Municipiul București, lucru care nu permite sectoarelor să beneficieze de acești bani.

Ciprian Ciucu a dat de exemplu Sectorul 6, spunând că populația din zonă este mai mare decât populația din majoritatea județelor care conțin UAT-uri. El spune că sectorul are mai multe probleme de rezolvat și o populație mai mare de deservit.

„Un sector, cum ar fi Sectorul 6 de exemplu, are spre 400.000 de oameni, mai mulți oameni decât majoritatea județelor care conțin UAT-uri distincte (municipii, orașe, comune), asta deși sectorul este o subdiviziune. Are mai multe probleme de rezolvat, o populație mai mare de deservit cu scoli, străzi, spitale, parcuri etc. decât orice alt municipiu, oraș și comună, care este UAT. Mai mult, sectoarele au și capacitate administrativă și competențe pentru a derula proiectele necesare”, adaugă el.