Prima țară care scapă de Covid-19 în urma campaniei de vaccinare ar putea fi Israelul, care a anunțat deja că mai puțin de 0,01% dintre persoanele care au primit și a doua doză de vaccin Pfizer au mai contractat noul coronavirus, la mai mult de o săptămână de la imunizare.

Dincolo de măsurile restrictive foarte severe și campania de vaccinare extrem de eficientă – Israelul se apropie cu pași repezi de vaccinarea a jumătate din populație -, autoritățile de la Tel Aviv au gestionat pandemia de coronavirus apelând la testarea masivă și gratuită a populației.

Prima țară care scapă de Covid-19: Unu, vaccinarea și, al doilea, testarea

”Dacă am fi putut să facem mai mult, era și mai bine, fiindcă, dacă ne gândim cum putem să ieșim din această criză, cum putem să ieșim din această pandemie, sunt două lucruri care trebuie făcute: unu, vaccinarea și, al doilea, testarea.

Cu cât mai mult testăm, atunci știm dacă cineva este bolnav și atunci poate să fie la izolare și atunci putem să oprim răspândirea virusului.” a declarat marți seară la Digi 24 Tv ambasadorul Israelulului în România, David Saranga.

Legat de campania de vaccinare organizată de autoritățile de la Tel Aviv, David Saranga a declarat:

”Eu l-am făcut (vaccinul Pfizer – n.r.) într-un spital, dar faptul că sunt multe locuri unde lumea poate fi vaccinată asta înseamnă că sistemul nostru de sănătate s-a pregătit pentru această campanie.

Copiii între 16 şi 18 ani, prioritate la vaccinare

Aşa că dacă în fiecare zi vaccinăm cam 200.000 de persoane, în fiecare zi, 24/24 de ore… Se face programare şi noaptea, şi sâmbăta şi duminica şi noaptea, 24 din 24, cum am zis, 200.000 de persoane pe zi, şi dacă – asta este capacitatea – atunci trebuie să avem această infrastructură.

Se vaccinează acum şi copiii între 16 şi 18, care sunt înainte de bacalaureat, fiindcă toată lumea înţelege cât de important este că sistemul de învăţământ, mai ales pe această vârstă, să continue, şi din acest motiv guvernul a hotărât ca şi copiii de această vârstă să aibă prioritate.”, a explicat David Saranga, conform sursei citate.

În ceea ce privește testarea populației, ambasadorul Israelului la București a arătat cum decurg lucrurile:

”În fiecare zi facem 60.000 – 70.000 de teste (la o populație de 9 milioane de oameni – n.r.). În fiecare zi așa se face.

Orice persoană care vrea, eu locuiesc sau am locuit în Tel Aviv, acum când am vizitat Israelul, m-am dus de două sau de trei ori, sunt centre în mijlocul orașului unde orice persoană care vrea să fie testată de COVID.

”Gratis, nu se plătește nimic”

Gratis, nu se plătește nimic. Se fac teste PCR.”, a explicat David Saranga, menționând că oricine, gratis, merge și se testează PCR, primește rezultatul, iar rezultatul intră în sistem, adică află tot sistemul de sănătate.

”Acum trebuie să vorbim despre sistemul de sănătate. De ce Israelul a reușit să vaccineze o cantitate așa de mare? Trebuie să înțelegem că sistemul de sănătate din Israel este digitalizat.

Asta înseamnă că toate datele există, sunt acolo și orice facem, orice se face intră în acest sistem. De exemplu, în Israel sunt patru case de asigurări, hai să spunem așa, publice, non-profit, care oferă prin lege, este obligatoriu ca fiecare cetățean să fie membru al uneia dintre aceste case de asigurări.

Asta înseamnă că toate detaliile pe care toată lumea le are, pe care toată populația le are sunt în sistem și este mult mai ușor de a vedea cum se vor desfășura lucrurile și în viitor.”, a mai spus ambasadorul.

Netanyahu s-a implicat personal

El a arătat că cele patru case de asigurări sunt publice, non-profit, iar cetățenii care muncesc pot alege pe oricare dintre ele, în schimbul a 5% din salariu, reprezentând banii pentru servicii de sănătate.

În aceeași emisiune, doctorul Herman Bercovici, medicul personal al premierului Benjamin Netanyahu, a dezvăluit faptul că acesta a vorbit personal de 18 ori cu cei de la Pfizer, pentru a se asigura că vor livra dozele de vaccin necesare pentru buna desfășurare a campaniei de vaccinare.

”Vă spun, premierul Netanyahu, cu care într-adevăr sunt nu numai medicul, sunt şi prieten foarte apropiat şi sunt foarte mult cu el şi tot ce este legat de multe lucruri se consultă cu mine şi de multe lucruri şi astăzi am vorbit cu el, a ştiut deja de câteva luni că o să avem această problemă cu acest virus, şi eu ştiu că a început să lucreze, a început să dea telefoane fără de sfârşit, la Pfizer, la Moderna, la Astra şi încă în multe alte locuri, a vrut să vadă unde, deşi /…/ primul este cu Moderna, am crezut că Moderna va fi cel care va fi primul, dar totuşi relaţiile lui personale cu fabrica de la Pfizer, faptul că am reuşit, el a luat în mână acest proces de a conduce această vaccinare şi a reuşit foarte mult şi vreau să spun că zeci de telefoane a dat la toate /instituţiile/ biologice din lume ca să obţinem vaccinul.

E ceva care nu există în multe alte ţări

Dacă noi, în fiecare săptămână, spre norocul nostru, avem o cantitate de vaccin, de Pfizer deocamdată, de peste 500.000, deja avem şi vaccinul Moderna, care încă nu am început să îl dăm; avem contract şi cu Moderna de multe milioane.

Deocamdată, cum a spus şi domnul ambasador, la noi se fac vaccinuri, cum se spune, aproape zi şi noapte, până la 200.000 de vaccinuri în fiecare zi, şi ieri s-au făcut teste de diagnostic, s-a ajuns ieri, poate este şi cauza că noi avem aşa o mobilitate mare, la noi, vaccinul, aşa de multe milioane deja s-au dat, însă influenţa vaccinul încă nu se simte, doar peste o săptămână-două vom simţi influenţa vaccinului, care, cum am spus, avem abia acum două săptămâni de când am început să dăm doza a doua.

Iar ambasadorul David Saranga a confirmat faptul că Netanyahu a vorbit personal de 18 ori cu cei de la Pfizer, pentru a se asigura că Israelul va primi dozele de vaccin.

”Asta este ceva important, de ce Pfizer a ales Israelul ca o ţară în care numărul de vaccinuri este aşa de mare. În primul rând că avem această capacitate de a vaccina. E ceva care nu există în multe alte ţări.

Prima țară care scapă de Covid-19: ”Toată lumea merge să fie vaccinată”

Al doilea este faptul că toate datele care putem să le colectăm după vaccinare o să le împărtăşim cu Pfizer şi cu alte companii, şi asta este important, fiindcă, până la sfârşit, interesul nostru este să ajutăm Pfizer, interesul nostru este să ajutăm sau să împărtăşim ce ştim noi şi cu alte ţări.

Din acest motiv, faptul că sistemul la noi este digitalizat şi este mult mai uşor de a transmite toate datele atunci când este digitalizat, unu; al doilea, avem această capacitate; şi, al treilea, este o ţară relativ mică şi toate aceste componente ajută că am primit de la Pfizer o cantitate mare de vaccinuri.”, a explicat Davis Saranga.

”În Israel toată lumea merge să fie vaccinată. Ţara este închisă. Ţara este închisă şi mă refer la faptul că toate magazinele sunt închise, şcolile sunt închise, începând de ieri şi aeroportul din Israel, este numai un aeroport, este închis, niciun zbor nu intră, niciun zbor nu pleacă, nicio persoană, nu contează dacă este israelian sau dacă este un cetăţean străin, nu poate să intre acum în Israel, începând de ieri, după ce a apărut noua tulpină, şi guvernul a luat această hotărâre, care nu este o hotărâre uşoară, este o hotărâre foarte grea, fiindcă este paguba pe care economia o să o aibă, este o pagubă foarte mare, toată lumea înţelege asta.

Dar trebuie să avem această balanţă şi guvernul israelian crede că închiderea graniţelor este ceva ce trebuie să facem.”, a adăugat ambasadorul Israelului în România.