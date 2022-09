Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, va fi prezentă la discursul susținut de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre starea Uniunii. Prima doamnă a Ucrainei a sosit deja la Strasbourg.

Ursula von der Leyen a anunțat prezența Olenei Zelenska la discursul pe care îl va susține miercuri, despre starea Uniunii.

„Sunt încântată să o salut pe Prima Doamnă Olena Zelenska, invitata mea de onoare pentru discursul de mâine (miercuri – n.r.) privind starea Uniunii. Curajul poporului ucrainean a emoționat și inspirat lumea întreagă. Europa va fi alături de voi la fiecare pas. Vom rămâne împreună”, a scris președinta Comisiei Europene, marți seara, pe Twitter.

Președinta Comisiei Europene va susține cel de-al treilea discurs al său privind starea Uniunii miercuri, la ora 10:00 a.m. (ora României). Discursul va fi urmat de o dezbatere, în plen, cu membrii Parlamentului European.

De asemenea, sefa CE ar urma să prezinte un pachet de măsuri menite să reducă prețurile în creștere ale gazelor și energiei electrice, care alimentează o inflație record, împiedică activitatea industrială și provoacă facturi foarte mari pentru cetățeni înainte de iarnă.

Nu s-a mai întâmplat niciodată ca președintele sau prima doamnă a Ucrainei să participe personal la o sesiune a unei adunări parlamentare în afara granițelor țării.

La o săptămână de la începutul invaziei rusești, liderul ucrainean, Volodimir Zelenski, a luat cuvântul în timpul unei sesiuni plenare extraordinare a Uniunii Europene, îndemnându-i pentru prima dată pe deputați să „sprijine aderarea noastră la Uniune”.

Această perspectivă, care părea aproape utopică la acea vreme, a determinat instituțiile UE să dea un răspuns accelerat la primele etape ale extinderii și un sprijin practic necondiționat pentru Kiev din punct de vedere financiar, umanitar și militar.

Deocamdată nu se știe încă dacă Olena Zelenska va ține un discurs, dar ochii – chiar și atunci când von der Leyen își va deschide discursul cu tema Ucrainei – vor fi cu siguranță ațintiți asupra ei.

