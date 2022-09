Un cunoscut artist i-a trimis o scrisoare deschisă Olenei Zelenska. I s-a cerut sprijinul pentru a pune capăt măcelului

Roger Waters i-a scris o scrisoare deschisă primei doamne a Ucrainei, Olena Zelenska, cerându-i sprijinul pentru a-l convinge pe soțul său să „oprească măcelul” prin urmărirea unei încetări a focului în detrimentul controlului asupra a două regiuni din estul Ucrainei.

Muzicianul englez, în vârstă de 79 de ani, și-a început scrisoarea scriind: „Inima mea sângerează pentru tine și pentru toate familiile ucrainene și rusești, devastate de războiul teribil din Ucraina„.

Referindu-se la interviul acordat de Zelenska în cadrul emisiunii Sunday with Laura Kuenssberg, difuzat săptămâna aceasta la BBC News, Waters a subliniat o declarație în care aceasta a spus: „Dacă sprijinul pentru Ucraina este puternic, criza va fi mai scurtă”.

Cofondatorul Pink Floyd a pus la îndoială declarația acesteia, scriind: „Hmmm? Cred că asta ar putea depinde de ceea ce înțelegeți prin „sprijin pentru Ucraina”?

„Dacă prin „sprijin pentru Ucraina” vă referiți la faptul că Occidentul continuă să furnizeze arme armatelor guvernului de la Kiev, mă tem că vă înșelați în mod tragic.”

Waters a adăugat că „aruncarea de combustibil, sub formă de armament, într-un schimb de focuri, nu a funcționat niciodată pentru a scurta un război în trecut și nu va funcționa nici acum”, deoarece, în acest caz, „cea mai mare parte a combustibilului este (a) aruncat în foc de la Washington DC, care se află la o distanță relativ sigură de conflagrație, și (b) pentru că „aruncătorii de combustibil” au declarat deja că sunt interesați ca războiul să continue cât mai mult timp posibil”.

Cântărețul „Is This The Life We Really Want?” a sugerat că „pentru a obține un rezultat diferit”, în loc să depindem de sprijinul Occidentului, „s-ar putea să fim nevoiți să căutăm o altă cale”, iar această cale ar putea fi reprezentată de „bunele intenții declarate anterior” ale președintelui Volodimir Zelenski.

În restul scrisorii, Waters s-a referit la promisiunile pe care președintele ucrainean le-a făcut în timpul campaniei sale electorale din 2019.

Printre acestea se numără promisiunea de a „pune capăt războiului civil din estul țării și de a aduce pacea în Donbas și autonomie parțială pentru Donețk și Luhansk”, precum și de a „ratifica acordul Minsk-II”, care a încercat să asigure o încetare a focului între guvernul ucrainean și separatiștii susținuți de Rusia în estul țării.

„Se poate doar presupune că politicile electorale ale soțului dvs. nu au fost pe placul anumitor facțiuni politice de la Kiev și că aceste facțiuni l-au convins pe soțul dvs. să schimbe diametral cursul ignorând mandatul poporului (sic)”, a scris Waters.

Din păcate, bărbatul tău a fost de acord cu acele respingeri totalitare și antidemocratice ale voinței poporului ucrainean, iar forțele naționalismului extrem care au stat la pândă, răuvoitoare, în umbră, au condus, de atunci, Ucraina.

„De asemenea, tot de atunci, au depășit o serie de linii roșii care au fost stabilite destul de clar de-a lungul mai multor ani de către vecinii voștri, Federația Rusă și, în consecință, ei, naționaliștii extremiști, au pus țara voastră pe calea acestui război dezastruos.”

Soției președintelui ucrainean i s-a cerut ajutorul pentru a pune capăt conflictului armat

Waters și-a încheiat scrisoarea cerându-i lui Zelenska să îl ajute „să-i convingă pe liderii noștri să oprească măcelul”.

„Nu ar fi mai bine să cereți punerea în aplicare a promisiunilor electorale ale soțului dumneavoastră și să puneți capăt acestui război mortal?”, a întrebat el.

Rusia se află acum la șase luni de când a început invazia pe scară largă a Ucrainei, care a început la 24 februarie, când Vladimir Putin a anunțat ceea ce a numit o „operațiune militară specială” într-un discurs televizat adresat cetățenilor săi, scrie The Independent.