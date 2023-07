Este vorba despre un număr select de persoane care lucrau în imperiul media al lui Evgheni Prigojin. Rămaşi acum fără un loc de muncă după revolta Wagner care l-a trimis în exil în Belarus pe patronul lor, foştii angajaţi se pot măcar bucura de un mic „pachet de despărţire” din partea lui Prigojin.

Aceşti au primit un cadou care conţinea o brățară cu sloganul „Onoare, Patria-mamă, Curaj”, un set de autocolante cu însemnele grupării de mercenari Wagner şi mai ales un baros de lemn în miniatură, folosit drept simbol al acestei grupări.

Informaţia a fost prezentată pe canalul de Telegram VChK-OGPU din Rusia şi preluată de cercetătorul independent Chris Owen.

Potrivit celor de pe canalul de Telegram VChK-OGPU, cadoul primit de foştii angajaţi ai lui Prigojin ar putea avea şi o altă însemnătate, anume faptul că aceştia îi vor rămâne îndatoraţi pentru totdeauna şi că nu vor scăpa niciodată de influenţa lui Evgheni Prigojin.

