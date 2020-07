Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a susţinut, miercuri, la Focşani, că preţul grâului în România nu va fi afectat în acest an de seceta pedologică extremă şi că se vor lua măsuri pentru ca industria de morărit să aibă o cantitate suficientă de grâu pentru consumul uman.

„Din păcate pentru noi, doar zona Mării Negre a fost afectată de secetă în acest an. Din ceea ce se raportează la nivel european, dar şi global privind producţia de cereale, vor avea chiar producţii record în alte părţi, pentru că nu au fost probleme cu seceta. Niciodată preţul grâului nu a fost dictat doar de producţia noastră, ci de ceea ce se întâmplă în această piaţă a cerealelor şi nu cred că o să fie afectat (preţul – n.red.). Astăzi, colegii mei au o întâlnire cu cei din industria de morărit tocmai pentru a fi nevoiţi, cum am făcut-o, şi sigur a fost un gest extrem care nu s-a mai făcut în nicio ţară europeană, atunci când am suspendat exporturile de cereale, dar atunci ne-a speriat cadenţa, ritmul în care se exportau cereale, comparabil cu luna martie a anului trecut.

România are nevoie de 2,2 milioane de tone de grâu pentru consumul uman

Şi de aceea am suspendat exporturile, până când am ajuns să stăm la masă cu traderii şi să ajungem la o înţelegere în aşa fel încât să rămână în ţară suficiente cereale până la această nouă recoltă. Iar acum ne vom asigura, garantând ( …) celor din industria de morărit, ca să poate să contracteze acum, la recoltare, o cantitate suficientă pentru consumul uman, (…) astfel încât să nu fie afectaţi de jocurile care sunt pe piaţă”, a declarat ministrul Adrian Oros, în cadrul unei conferinţe de presă.

Potrivit acestuia, pentru consumul uman România are nevoie de 2,2 milioane de tone de grâu, luând în considerare o cifră de 20 de milioane de locuitori, la care se adaugă circa 500.000 tone pentru furaje, 400.000 tone pentru industria de alcool etilic şi 550.000 tone pentru seminţe.

Ministrul Agriculturii s-a aflat, miercuri, într-o vizită de lucru în judeţul Vrancea, în cadrul căreia a avut mai multe întâlniri programate cu oameni de afaceri, fermieri şi reprezentanţi ai instituţiilor din judeţ aflate în subordinea ministerului. În cursul după amiezii, Oros a vizitat sediul de comandă al antigrindinei Vrancea, canalul Siret Bărăgan şi staţia de pompare de la Haret, având de asemenea programate vizite la o livadă de nuci, cireşi fructiferi şi arbuşti, la râul Şuşiţa, precum şi vizitarea complexului turistic ZagaZaga Land, amenajat pe malurile râului Siret, prin Programul Operaţional pentru Pescuit, scrie Agerpres.