Preț carburanți 2 iulie 2024. Surpriza de la pompă după majorarea accizei

Preț carburanți 2 iulie 2024. Începând de luni, 1 iulie, în plin sezon de vacanțe, a intrat în vigoare a doua majorare de accize la carburanți, ceea ce a dus la o creștere a prețului benzinei și motorinei cu aproximativ 40 de bani pe litru.

De, marți, 2 iulie 2024, Petrom, lider pe piața carburanților din România, a redus prețurile la benzină și motorină cu 4 bani pe litru. Această reducere a venit la doar o zi după majorarea prețurilor cauzată de creșterea accizelor, a doua din 2024, prima având loc pe 1 ianuarie.

La 1 iulie 2024, accizele au fost majorate, ducând la o creștere a prețului benzinei cu 43 de bani pe litru și a motorinei cu 40 de bani pe litru. La începutul anului, la 1 ianuarie 2024, prețurile au crescut din nou din cauza accizelor: 29 de bani pe litru la benzină și 26 de bani pe litru la motorină.

Conform Peco Online, la stațiile Petrom din București, prețul benzinei standard varia între 7,43 și 7,45 lei pe litru, iar prețul motorinei standard era cuprins între 7,52 și 7,55 lei pe litru.

20 de lei în plus la un plin

Preț carburanți 2 iulie 2024. Scumpirile din 1 iulie înseamnă că fiecare plin de 40 de litri va aduce aproximativ 20 de lei în plus la bugetul de stat din accize. Decizia Guvernului de la finalul anului trecut a dus la majorarea prețului motorinei cu 40 de bani pe litru și a benzinei cu 43 de bani pe litru.

Astfel, șoferii vor plăti în plus 16 lei pentru un plin de motorină și 17,2 lei pentru un plin de benzină. Aceasta vine după o altă scumpire la începutul anului, când benzina s-a scumpit cu 29 de bani pe litru, iar motorina cu 26 de bani pe litru.

„În fapt, este o actualizare cu inflaţia. Este un demers prevăzut în directiva Uniunii Europene privind actualizarea accizelor”, a declarat Marcel Boloş, ministrul Finanţelor.

Din prețul unui litru de combustibil, statul colectează 41% prin TVA și accize, restul de 59% fiind partea producătorului și distribuitorului.

Specialiștii anticipează că scumpirea combustibililor va avea un efect de propagare, ducând la creșteri de preț la alimente și servicii. România ocupă locul al treilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește cei mai ieftini carburanți, după Bulgaria și Malta.

Tot de la 1 iulie, se așteaptă creșteri de preț și la gaze naturale, după ce Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat o majorare de 19% a tarifelor de distribuție.

În plus, de la 1 iulie 2024, salariul minim brut pe țară garantat în plată va crește de la 3.300 de lei la 3.700 de lei, ceea ce înseamnă aproximativ 280 de lei în plus, net. Această majorare salarială vine în contextul creșterii costului vieții și are ca scop sprijinirea angajaților cu venituri mici în fața inflației și a majorărilor de prețuri.