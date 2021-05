Precizările Christinei Verchere, CEO al OMV Petrom vin în contextul participării la cea de a treia ediţie a Atlantic – Black Sea Security Forum, organizat de Institutul Aspen România, în parteneriat cu biroul din Bucureşti al German Marshall Fund of the US.

Aceasta a subliniat faptul că există foarte multe idei, însă ele trebuie să devină realitate.

“Sunt relativ nou venită în România şi este un loc fantastic pe care să îl numeşti “acasă”. Cred că aspectul-cheie pentru mine este cum transformăm toate ideile pe care le avem în realitate, pentru că vorbim de foarte multe idei, dar cum le transformăm în realitate?”, s-a întrebat şefa OMV Petrom.

În același timp, Verchere a precizat că fondurile europene reprezintă o oportunitate uriaşă pentru România, însă pentru a le atrage trebuie modificată legislaţia.

CEO-ul OMV Petrom cere modificarea legislației din România

Ca și exemplu ea a dat dezvoltarea Mării Negre care întârzie de patru ani, așteptând legislația. CEO-ul OMV Petrom a adăugat că nu își dorește ca o situație similară să se întâmple și cu alte mari proiecte ca urmează să vină.

“Tranziţia energetică vine, drumul a fost stabilit. Acum trebuie să vedem cum vom putea face ca aceasta să devină realitate. Cu tot contextul local şi regional. Fondurile europene sunt una dintre componente, legislaţia este cealaltă. Folosesc aici un exemplu: dezvoltarea Mării Negre pentru noi are o întârziere de patru ani, în aşteptarea legislaţiei. Aceasta este mutarea pe care o aşteptăm, schimbarea.

Să nu se întâmple acelaşi lucru cu alte proiecte care vor veni. Pentru a putea accesa fondurile, puneţi legislaţia în vigoare şi transformaţi-le în proiecte adevărate”, a îndemnat Verchere.

Totodată, ea a amintit că OMV Petrom are nevoie de modificarea Legii offshore pentru a merge mai departe cu proiectele din Marea Neagră, iar 2021 este un an crucial din acest punct de vedere.

Christina Verchere a adăugat că lucrurile au rămas în urmă iar România și cetățenii români merită o schimbare.

“Avem nevoie de acest gaz pentru România, ca parte a procesului de tranziţie energetică, pentru securitatea energetică şi pentru prosperitatea economică a României. Suntem în urmă şi asta trebuie să schimbăm pentru România şi cetăţenii români”, a adăugat reprezentanta companiei energetice.