Numărul femeilor pe umerii cărora se află cea mai mare parte din responsabilitatea îngrijirii copiilor sau a altor membri ai familiei aproape s-a triplat în timpul pandemiei, de la 17% la 48%. Mamele care lucrează au raportat responsabilități suplimentare legate de îngrijirea copiilor (58%) și de educație, în contextul școlii online (53%).

Aproximativ 82% dintre participantele la studiu spun că rutina zilnică le-a fost perturbată de pandemie. Dintre acestea, 70% sunt îngrijorate cu privire la modul în care aceste schimbări le-ar putea influența capacitata de a avansa în carieră. De asemenea, cele mai multe dintre participantele la studiu simt nevoia să fie tot timpul disponibile la muncă (53% dintre femeile care nu au responsabilități față de alte persoane și 44% dintre cele care au astfel de sarcini).

Oportunitatea de a avansa în carieră, sub semnul întrebării

Totuși, în ciuda provocărilor generate de pandemie, multe dintre participantele la studiu consideră că există potențial de a progresa în anul care urmează, fie prin preluarea unor responsabilități suplimentare, ca urmare a avansării în carieră (52%), fie prin obținerea unei majorări de salariu (47%). În schimb, având în vedere eforturile pe care o astfel de decizie le-ar presupune, 60% pun sub semnul întrebării oportunitatea de a avansa în carieră. Dintre acestea, 41% invocă riscul deteriorării raportului dintre viața personală și cea profesională, iar 30%, manifestarea unor comportamente nepotrivite în cadrul organizației, cum ar fi actele de micro-agresiune sau excluderea din întâlniri ori din proiecte. În aceste condiții, studiul subliniază necesitatea ca angajatorii să depună eforturi pentru ca diversitatea, respectul și incluziunea să devină valori non-negociabile în cultura muncii de zi cu zi.

„Ținând cont de concluziile studiului, dar și de incertitudinile prind evoluția pandemiei, organizațiile trebuie să ia măsuri pentru a sprijini în mod concret femeile care se confruntă cu sarcini suplimentare din cauza pandemiei. Cercetarea a avut în vedere inclusiv identificarea unor astfel de măsuri, care să ajute femeile să evolueze în carieră, fără repercusiuni asupra vieții personale. Printre acestea se numără asigurarea unui cadru de lucru flexibil, oferirea de oportunități de mentorat și implementarea unor experiențe de învățare adaptate la noua rutină zilnică. Regăsim această abordare și în mediul de business din România, respectiv angajatori care caută soluții pentru a răspunde dificultăților cu care se confruntă femeile în această perioadă”, a declarat Raluca Bontaș, Partener Global Employer Services, Deloitte România.

O treime dintre femei doresc să-și păstreze actualul loc de muncă

În contextul pandemiei, multe femei și-au exprimat loialitatea față de angajatorii actuali, o treime dintre ele (32%) plănuind să rămână la actualul loc de muncă între doi și cinci ani, iar 30%, mai mult de cinci ani. Întrebate fiind care sunt acțiunile care le-ar determina să rămână la actualul loc de muncă, 55% au menționat o promovare sau o mărire de salariu, 48%, mai multă flexibilitate în modul de lucru, 47%, dotarea adecvată pentru desfășurarea activității, 45%, beneficii mai atractive, 40%, oportunități suplimentare de învățare și cooptarea în proiecte interesante. Și în acest caz există diferențe mari între femeile cu responsabilități de îngrijire a altor persoane și cele fără astfel de sarcini. Acestea din urmă preferă oportunitățile legate de carieră, respectiv de învățare și dezvoltare profesională (49%, față de 33%, în cazul celor cu responsabilități de îngrijire), iar mamele care lucrează sunt mai interesate de beneficii precum concediul medical sau cel parental (49% vs. 33%).

Studiul Deloitte „Understanding the pandemic’s impact on working women” are la bază un sondaj la care au participat aproximativ 400 de femei din nouă țări din întreaga lume și evidențiază impactul pandemiei asupra raportului dintre viața personală și cea profesională și riscurile asupra progreselor realizate în ultimii ani în obținerea egalității de gen la locul de muncă. Persoanele intervievate lucrează cu normă întreagă în companii din domenii diverse, cu cel puțin 1.000 de angajați, și ocupă poziții începând de la activitatea de secretariat până la vicepreședinte. Majoritatea sunt căsătorite și au cel puțin un copil.