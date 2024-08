Cătălina Poiană, președintele filialei București a Colegiului Medicilor, a făcut recent o declarație despre incidentul controversat de la Spitalul Sfântul Pantelimon, unde doi medici sunt acuzați de provocarea decesului unui pacient prin ajustarea greșită a dozei de noradrenalină. Într-o conferință de presă, Poiană a subliniat că verificările efectuate de Colegiu nu au identificat nereguli majore în acest caz.

„Consider că tot ce a apărut ca informaţie în spaţiul public este foarte grav şi consider că imaginea care se creează sistemului de sănătate este foarte gravă, cred că nu trebuie să extindem asupra întregului corp medical toate aceste acuze, pentru că în marea lor majoritate medicii îşi desfăşoară activitatea cu responsabilitate şi respect faţă de pacient. În momentul în care lucrurile nu stau aşa, nu vom ascunde niciodată adevărul şi consider că acest caz de la Spitalul Pantelimon este un caz extrem de grav şi este un caz extrem de complex care trebuie investigat sub toate aspectele, dar în primul rând sub aspect profesional şi medical şi, din această consideraţie, cred că părerea experţilor din domeniul ATI este cea care trebuie să facă diferenţa. De asemenea, consider că adevărul este singurul element care în acest moment poate să restabilească încrederea şi siguranţa în sistemul de sănătate”, a declarat joi, la spitalul Sfântul Pantelimon, preşedintele Colegiului Medicilor Bucureşti.