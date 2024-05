Florin Piersic a ieșit din operație în urmă cu puțin timp, potrivit informațiilor apărute recent. Medicii de la spitalul „Foișor” i-au scos proteza de la genunchi, care a fost sursa infecției generalizate în tot organismul.

Trebuie menționat că proteza a fost înlocuită cu una provizorie din ciment și antibiotic, pentru a putea lupta cu infecția. În momentul de față, maestrul se află la Terapie Intensivă.

El va mai rămâne câteva zile la spitalul „Foișor”. Ulterior, marele se va întoarce la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” pentru continuarea tratamentului.

Amintim că maestrul se află în patrulea spital în care este tratat. Medicii au avut până acum două variante pentru sursa infecției.

Era vorba ori de un stafilococ luat printr-o branulă, ori de o infecție apărută din cauza protezei de la genunchiul stâng, înlocuită în 2019.

Dispozitivul respectiv i-a mai creat probleme actorului și a mai suportat intervenții medicale pe această temă.

El a mai fost și la Spitalul Militar din Cluj la sfârșitul lunii aprilie. De acolo, a fost transferat la Institutul Inimii, din cauza problemelor cardiologice grave.

Ulterior, a ajuns în București la Institutul „Matei Balș”. Astăzi, el a fost transferat la „Foișor”, unde i-au fost făcute mai multe investigații.

Dr. Pompiliu Popescu a oferit anterior mai multe informații despre starea de sănătate a marelui actor, în vârstă de 88 de ani.

În decursul zilei de azi, actorul a fost transferat la Spitalul Clinic de Ortopedie – Traumatologie și TBC Osteoarticular din București.

La Cluj, lui Florin Piersic i s-a înlăturat stimulatorul cardiac. Starea lui de sănătate este instabilă, iar dr. Pompiliu Popescu a făcut câteva precizări.

Potrivit specialistului, starea de sănătate a maestrului este agravată și de vârstă, dar și de comorbiditățile existente.

În acest context, organismul său se confruntă cu probleme grave de sănătate.

„Părerea mea este că vârsta înaintată și o gravă aritmie îi pot complica situația. Am înțeles că la Cluj i-au scos device-ul, acum este fără. E un corp străin care, în aceste situații, creează trombembolii, creează probleme mari în corpul gazdei.

Dacă a făcut această infecție în sânge, ea are o poartă de plecare. Nu poate stafilococul auriu, care trăiește saprofit pe piele, să migreze decât printr-o soluție de continuitate. O înțepătură, o injecție, poate a făcut și infiltrații în genunchi… dar în mod cert are o soluție de continuitate. Așa a intrat în organism și a făcut această septicemie. Sunt convins că și cei de la infecțioase și cei de la Foișor vor proceda corect scoțându-i proteza și acționând cu antibiotice are șanse să-și revină. Sub antibiotice poate să-și revină. Trebuie să fim optimiști”, a declarat medicul la România TV.