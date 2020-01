Electric Castle a fost desemnat Cel mai bun festival european de dimensiuni medii, în cadrul European Festival Awards, cea mai importantă competiție europeană din domeniu, care și-a desemnat miercuri câștigătorii ediției 2019.

Cu o istorie de 7 ani, Electric Castle își confirmă, încă o dată, poziția unică în industria de evenimente de pe continent, ca un festival creat într-o locație specială, cu un line-up și o producție de nivel internațional.

Zecile de mii de fani ai festivalului au avut propria contribuție la obținerea premiului, votul acestora aducând Electric Castle pe lista scurtă a evenimentelor nominalizate pentru ediția 2019.

A șaptea participare

Din aceasta, câștigătorul a fost ales de un juriu format din oameni de specialitate care lucrează în industria de entertainment și evenimente. Având drept competitori festivaluri cu o tradiție de decenii, Electric Castle a reușit să convingă și să obțină titlul, mulțumită și unei ediții 2019 de top.

”Dacă pentru unii a treia oară e cu noroc, pentru noi se pare că a fost a… șaptea. Începând cu prima ediție, am fost nominalizați în fiecare an în finala European Festival Awards, dar aseară am și câștigat premiul pentru Best Medium-Sized Festival. Suntem foarte mândri, iar premiul ne motivează și mai tare să creștem, să surprindem și să oferim oamenilor o poveste în care să se piardă 5 zile pe an. Ne vedem la Castel, la un EC8 mai impresionant ca oricând!”, a declarat Andi Vanca, Head of Communications Electric Castle.

Ediția din 2020

Electric Castle se află, în prezent, în pregătirea ediției cu numărul 8, care va avea loc între 15 și 19 iulie, pe domeniul Banffy din comuna Bonțida, Cluj. Primele nume de pe afiș au fost deja confirmate, festivalul surprinzând, din nou, cu nume importante. Printre ele twenty øne piløts, trupa cu cel mai bun album rock al ultimei decade, Foals, cotați unul dintre cele mai bune act-uri live britanice, The Neighbourhood, Zhu, Rezz, Fisher, Floating Points și mulți alții.

Pentru al doilea an consecutiv, Electric Castle își respectă promisiunea de a aduce pe domeniul Banffy și cei mai importanți artiști New Media din lume. Robert Henke, James Clar, Claire Hentschker, printre alții, vor reinterpreta spațiul istoric al castelului, creând instalații unice în care tehnologia și arta dau o nouă dimensiune realității.

Festivalul își va întâmpina publicul într-un spațiu al cărui suprafață crește, față de ediția anterioară, cu peste 30%, cu o nouă structură a scenelor și un camping adus la standardul de ”festival în festival” prin noile facilități adăugate.

