ȘOC! Premierul și-a anunțat demisia! Ce l-a determinat să facă acest gest

Premierul belgian, Charles Michel, a anunţat marţi seara demisia guvernului său de centru-dreapta, la nouă zile după demisia unor miniştri naţionalişti flamanzi, care s-au opus ca Belgia să susţină Pactul global al ONU privind migraţia, relatează AFP, citat de Agerpres. El a spus că a constatat că apelurile sale nu au convins. “Înţeleg că nu am fost auzit. Respect deciziile şi iau notă de această situaţie. Deci, am luat decizia de a-mi prezenta demisia şi intenţia mea este să merg imediat la rege", a anunţat premierul după o dezbatere în cadrul Camerei şi sub ameninţarea unei moţiuni de neîncredere, depusă de către stânga. Partidul de extremă dreapta Noua Alianţă Flamandă (N-VA), cel mai mare partid din parlamentul belgian, şi-a retras miniştrii din coaliţia guvernamentală săptămâna trecută, după ce premierul Charles Michel a respins cererea N-VA ca Belgia să nu semneze Pactul global privind migraţia, adoptat luni, la Marrakech (Maroc), de peste 150 de ţări.

Criza politică de la Bruxelles s-a amplificat prin depunerea unei moţiuni de cenzură de către formaţiunea flamandă Partidul Socialist Altfel (SP.A), de către Partidul Socialist (PS) şi de Partidul Verzilor.