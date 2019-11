Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, că va fi dat ordinul de începere a lucrărilor la drumul expres Craiova-Piteşti, susţinând că este o investiţie la care din 2008 până acum nu s-a făcut nimic.

”După butaforia penibilă în care ei (pesediştii, n.r.) au zis că au dat drumul la lucrări, fără să aibă proiectarea făcută, fără să aibă ordin de începe a lucrărilor, fără să aibă exproprierea făcută (…), vă daţi seama cam ce sunt în stare să mimeze aceşti pesedişti. Dar ne ocupăm de proiectul acesta, drumul expres Craiova-Piteşti, este un angajament luat de Guvernul României în 2008, când eu eram ministru al Transporturilor şi l-am contrasemnat şi eu în negocierile avute cu cei de la Ford”, a spus Orban la Digi24.

Trebuie precizat că de realizarea drumului expres Craiova-Pitești s-a ocupat îndeaproape Lia Olguța Vasilescu, fostul ministru PSD al Muncii, dar care spera să ajungă și la Dezvoltare. Ca fost primar al Craiovei, Olguța Vasilescu cunoaște foarte bine zona și a prezentat, în numeroase rânduri, pe contul personal de Facebook, diferitele stadii în care s-a aflat execuția drumului expres Craiova – Pitești, ca dovadă a administrației de succes a guvernării social-democrate.

Prim-ministrul a adăugat că este un angajament luat de Guvernul României şi ”cu siguranţă” va fi dat ordinul de începere a lucrărilor.

”Pentru că Ford a cerut, normal, având o producţie foarte mare de maşini, aveau nevoie să transporte acele maşini, au cerut acest drum expres în autostradă de pe coridorul IV paneuropean. Şi noi ne-am angajat că facem lucrul respectiv. Noi am făcut studiul de fezabilitate, am aprobat indicatorii tehnico-economici, un an de zile cred că a durat. Am pregătit documentaţiile de licitaţie şi din 2008 până în 2019 nu s-a făcut aproape nimic. Dar aici cu siguranţă vom da ordinul de începere a lucrărilor, pe bune. Pe bune, nu butaforia pe care au făcut-o ei”, a afirmat Orban.

