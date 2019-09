Aceasta nu este de acord cu impozitare pensiilor primite de către militari. După ce legea a fost dur criticată de Victor Ponta, premierul a declarat că proiectul va fi modificat în Camera Deputaților. Astfel, pensiile militarilor nu vor fi impozitate.

„Partidul Social Democrat susține ferm ca impozitarea pensiilor speciale să nu se aplice pensiilor militare. Pensiile militare de stat trebuie să beneficieze de sistemul de impozitare, aflat acum in vigoare. Vom promova acest amendament în Camera Deputaților, care este Cameră Decizională.

Ca tara membra a NATO, avem o datorie morală față de cadrele militare in activitate, in rezerva si in retragere. Prin exceptarea cadrelor militare de la supraimpozitare, ne aliniem legislației europene. În majoritatea statelor UE și NATO, regimul pensiilor militare este reglementat prin legi speciale”, scrie Dăncilă pe Facebook.

Potrivit legii, pensiile între 7.000 și 10.000 de lei vor fi impozitate cu 30%. Cele care trec de 10 000 de lei vor fi taxate cu 50%.

Sunt afectate „pensii și/sau indemnizații pentru limită de vârstă, primite în baza unor legi/statute speciale denumite în continuare contribuabili, sunt obligate la plata taxei pe veniturile din pensii și indemnizații pentru limită de vârstă, denumită în continuare taxă”, conform proiectului depus la Senat.

În urma aprobării legii, Victor Ponta a acuzat că se face o nedreptate în ceea ce privește pensiile militarilor.

