Premierul a fost prezent, astăzi, 13 iunie, în Piaţa Universităţii.

”Domnule rector, domnilor decani, domnilor profesori, am pregătit…foarte scurt. Am ţinut să fiu prezent astăzi, 13 iunie, la Universitate, pentru a comemora ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 30 de ani. În urmă cu 30 de ani, hoarde de mineri, conduşi de ofiţeri de informaţii din fosta Securitate, au reprimat brutal o manifestaţie care nu mai prezenta niciun pericol pentru cei care câştigaseră alegerile în Duminica Orbului.

Această reprimare brutală este cu atât mai gravă, întrucât – repet – avuseseră loc alegeri, era o putere instalată, manifestaţia era departe de a mai crea vreun risc asupra celor care câştigaseră alegerile şi, din punctul meu de vedere, ceea ce s-a întâmplat arată ura viscerală pe care au avut-o comuniştii care au confiscat revoluţia faţă de oamenii care au lumină, care au primit lumină în minte, fie prin învăţătură, fie prin credinţă, iar devalizarea acestei instituţii fundamentale a României, care este Universitatea Bucureşti, practic, a fost o operaţiune în care puterea proaspăt instalată s-a delegitimat instantaneu şi a arătat că nu respectă în niciun fel libertatea, democraţia, drepturile individuale şi mai ales că îi urăşte pe aceia care gândesc.

Mă bucur că sunt aici. Am avut în urmă cu ceva timp, foarte mult, o discuţie cu domnul rector Preda şi mi-a spus de proiectul renovării Universităţii. Nu am făcut o promisiune foarte fermă, până nu am nişte /minime/ garanţii nu-mi place să mă angajez, dar am vorbit ca să se acţioneze pentru documentaţia tehnico-economică. Pot să vă spun că am aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţi, practic renovarea Palatului Universităţii.

M-a invitat să scriu în cartea de oaspeţi, în Cartea de Onoare. Am zis că o să scriu legat de investiţie; o să vin şi o să scriu atunci când se semnează contractul de lucrări. Acela este, într-adevăr, momentul în care există finanţare, există echipă care se poate apuca de lucru şi este semnal că proiectul se va realiza. Este un modest act din partea mea şi a guvernului. Acest lucru ar fi trebuit să se întâmple mai demult./lbadiu/avladucu/ Nu neapărat faptul că această clădire este o clădire aflată în inima Bucureştiului, dar şi pentru respectul faţă de această instituţie fundamentală – repet – care este Universitatea Română, care a, practic, creat de-a lungul istoriei noastre, istoriei moderne, a creat elitele care au dus România cât au putut să o ducă /…/ externe, pe un drum ascendent, pe un drum care să ofere românilor o adevărată perspectivă de viaţă /…/ şi prosperă.”, a spus premierul.

Orban le promite dreptate românilor

”Vă mulţumesc şi Dumnezeu să-i ierte pe cei care au comis brutalităţile şi crimele inimaginabile şi să ne aducem aminte cu drag de toţi cei care au ieşit în stradă să apere democraţia, care au fost britalizaţi, unii dintre ei omorâţi.

Închei prin a spune că să-i ierte Dumnezeu… ca nu se poate ca acest proces să nu se finalizeze, atât procesul prin care trebuie condamnaţi cei care au fost vinovaţi, pentru că altfel înseamnă că acceptăm să nu fie pedepsiţi cei care comit crime, cei care atacă în mod violent integritatea fizică şi atacă valorile fundamentale ale democraţiei şi eu cred cu tărie că atunci când procurorii care făceau anchetă împotriva studenţilor nevinovaţi şi a celor din Piaţa Universităţii vor dispărea din Parchet, şi lucrul acesta nu e departe, se vor găsi cu adevărat procurori şi magistraţi care să ducă la bun sfârşit acest proces, care înseamnă un act de dreptate faţă de români şi faţă de toţi cei care au fost victimele unei agresiuni neconstituţionale, nelegale, care a fost de o gravitate fără precedent. Vă mulţumesc!”, a încheiat Ludovic Orban.